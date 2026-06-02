고려아연, 지배구조 핵심지표 100% 달성…경영권 분쟁 속 거버넌스 경쟁력 부각

기업지배구조보고서 핵심지표 15개 전 항목 충족

주총 4주 전 공고·배당 예측 가능성 제공 등 미충족 과제 개선

clip20260602133216 0 고려아연 온산제련소 전경./고려아연

고려아연이 기업지배구조보고서 핵심지표 준수율 100%를 달성하며 국내 상장사 최고 수준의 거버넌스 체계를 구축했다. 영풍·MBK파트너스와의 경영권 분쟁이 장기화하는 가운데 주주권익 보호와 이사회 독립성 강화 노력이 성과를 냈다는 평가다.2일 고려아연에 따르면 회사는 '2025년 기업지배구조보고서'에서 핵심지표 15개 전 항목을 충족했다. 기업지배구조보고서 핵심지표는 주주권리 보호, 이사회 독립성, 내부통제 체계 등 상장사의 지배구조 수준을 평가하는 기준이다.고려아연은 지난해 핵심지표 준수율 80%를 기록한 데 이어 1년 만에 전 항목을 충족했다. 지난해 코스피 상장사 평균 준수율은 54.3%였다.이번 평가에서 고려아연은 기존 미충족 항목이었던 주주총회 4주 전 소집공고, 주주총회 집중일 외 개최, 현금배당 예측 가능성 제공 등을 개선했다. 올해 정기주주총회 소집공고는 개최일 29일 전에 실시했으며 전자투표와 의결권 대리행사 권유를 병행했다. 영문 공시도 제공해 외국인 투자자의 접근성을 높였다.배당 정책의 투명성도 강화했다. 고려아연은 배당 기준일보다 먼저 이사회에서 현금배당 규모를 확정해 투자자들이 배당 여부와 규모를 확인한 뒤 투자 판단을 내릴 수 있도록 했다.이사회 독립성과 다양성 확대도 눈에 띈다. 고려아연은 사외이사를 이사회 의장으로 선임하고 사외이사가 이사회 과반을 차지하도록 구성했다. 여성 사외이사 4명과 외국인 이사 2명을 포함하는 등 다양성도 강화했다. 이사회와 위원회, 개별 이사에 대한 평가 결과까지 공개하며 투명성을 높였다.이와 함께 고려아연은 지난해 국내외 투자자를 대상으로 컨퍼런스콜과 대면 미팅, 증권사 콘퍼런스 등 총 17차례 IR 활동을 진행했다. 필요 시 최고경영진이 직접 참여해 경영 전략과 ESG 정책을 설명하며 정보 접근성을 높였다.고려아연 관계자는 "기업지배구조보고서 핵심지표 100% 충족은 주주와 시장의 눈높이에 맞춰 지배구조를 실질적으로 개선해 온 결과"라며 "이사회 중심의 투명한 의사결정과 주주권익 보호, 글로벌 수준의 거버넌스 체계 구축을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.