공수처 ‘김건희 특검 통일교 편파 수사 의혹’ 박상진 전 특검보 참고인 조사

공수처, 박상진 전 특검보 지난달 30일 오후 소환

202158251_1280 0 고위공직자범죄수사처./연합뉴스

고위공직자범죄수사처(공수처)가 민중기 김건희 특검팀의 '통일교 편파 수사 의혹'과 관련해 박상진 전 특검보를 참고인 신분으로 조사했다.공수처 관계자는 2일 정례브리핑에서 박 전 특검보를 "지난달 30일 오후 소환해 참고인 조사했다"고 밝혔다.공수처는 지난해 8월 김건희 특검팀이 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 2018~2020년 더불어민주당 소속을 포함한 5명의 정치인이 교단으로부터 금품을 제공받았다는 진술을 확보했다.그러나 당시 김건희 특검팀은 여권 의원에 대해 정식 수사에 착수하지 않고 수사보고서에만 남긴 뒤, 뒤늦게 내사(입건 전 조사) 사건번호를 부여한 것으로 파악됐다.공수처는 박 전 특검보를 상대로 이러한 과정 등에 대해 추궁한 것으로 전해졌다.앞서 국민의힘은 김건희 특검팀이 "편파 수사를 했다"며 민 특검과 해당 수사팀을 직권남용과 직무유기 등 혐의로 경찰에 고발했고, 공수처는 경찰로부터 사건을 이첩받아 수사에 착수했다.한편 공수처는 지난 1일 기준 법 왜곡죄로 접수한 사건 건수는 56건이라며, 이 중 법왜곡죄 단독은 13건, 다른 범죄 포함은 43건이라고 설명했다.법 왜곡죄는 법관과 검사, 경찰 등이 타인에게 위법 또는 부당하게 이익을 주거나 권익을 해할 목적으로 법을 왜곡할 경우 10년 이하의 징역과 10년 이하의 자격정지에 처하도록 한다.공수처 관계자는 "진정이나 내사가 포함되면 더 늘어날 수 있다"며 "어떻게 처분해야 할지 검토하고 있다. 머지 않은 시간에 검토 결과가 나오지 않을까 싶다"고 말했다.