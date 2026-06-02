닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 여행·레저

파라다이스 부산, LIV 골프 공식 호텔 ‘성공적 운영’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260602010000678

글자크기

닫기

이장원 기자

승인 : 2026. 06. 02. 15:00

Advertisements

Advertisements

특별 부스 '골프 체험', 숙박 패지키 등 인기
스포츠 분야 확장, 체류형 콘텐츠 경쟁력 강화
KakaoTalk_20260602_081607454_02
파라다이스 제공
LIV 골프 대회 공식 호텔로 지정된 파라다이스 호텔 부산이 'LIV 골프 코리아 2026' 기간 이색 프로그램을 선보이며 골프팬과 여행객들의 시선을 사로잡았다.

파라다이스 호텔 부산은 지난달 28~31일 부산 아시아드컨트리클럽에 열린 대회 기간 공식 호텔로서 운영을 성공적으로 마무리했다고 2일 밝혔다. LIV 골프와 파트너십을 체결한 파라다이스 호텔 부산은 선수단·주요 인사들의 숙박과 대회장 라운지 등에서 제공된 케이터링 서비스를 담당했다.

특히 파라다이스는 아시아드컨트리클럽 팬 빌리지 특별 부스에서 운영한 체험 프로그램 '파라다이스 온 샷'으로 골프팬들에게 색다른 재미를 제공했다. 참가자들은 공을 홀 근처로 붙이는 어프로치와 유사한 형태의 게임을 즐겼고, 결과에 따라 파라다이스 호텔 부산 숙박권과 시설 할인권 등상품도 받았다. 숙박 패키지도 인기를 끌었다. 객실 1박과 골프 코스의 핵심 뷰를 조망할 수 있는 프리미엄 라운지 이용권, 코스를 따라 자유롭게 이동하며 대회를 관람하는 그라운드 패스권으로 구성된 패키지는 이용객들의 호평을 얻었다.

채드 빅스 LIV 골프 글로벌 스폰서십·액티베이션 총괄 부사장은 "파라다이스 호텔 부산은 수준 높은 숙박 서비스와 다양한 이벤트를 통해 모든 연령대의 팬들과 소통하는 데 큰 역할을 했다"고 평가했다.

파라다이스 호텔 부산은 문화와 예술 중심의 콘텐츠를 스포츠 영역으로 넓히며 체류형 콘텐츠 경쟁력을 높이고 있다. 지난 5월에는 해운대 바다를 배경으로 '벚꽃 러닝' 이벤트를 개최하는 등 스포츠와 웰니스를 결합한 라이프스타일을 꾸준히 제안하는 중이다. 향후 스포츠와 웰니스, 엔터테인먼트의 결합을 통한 다양한 프로그램으로 체류형 콘텐츠 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

파라다이스 호텔 부산 관계자는 "글로벌 골프 대회인 LIV 골프 코리아 2026은 많은 고객들이 골프와 함께 호텔에 머물며 파라다이스 호텔 부산의 브랜드도 경험할 수 있는 기회였다"며 "앞으로도 고객들에게 다채로운 체류형 경험을 제공하기 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.
이장원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 정성호 법무장관, 쿠팡 사태에 “ISDS서도 정부 규제권 존중돼야”

“엔솔 적자에 본업 흑자 묻혔다”…LG화학, 짙어지는 ‘지주사 할인’

나솔 31기 옥순 “도쿄 여행 사진 속 남성 영호 아냐 ”…루머 직접 반박

[마켓파워] 셀트리온 서진석·준석 형제 법인 ‘애나그램’, 자본금 42배 확대…승계 발판 될까

트럼프 “이스라엘·헤즈볼라 사격 중단”…이란 협상 중단 위기 진화

[인터뷰] 쥬얼리 이지현 “오래 일하고 싶어서…가위 잡고 인생 2막 열었죠”

러 재정당국, 푸틴에 “전쟁비 감당 불가” 경고…FT “전쟁 실패 경우 푸틴 실각 가능성”

지금 뜨는 뉴스

日 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격해 1명 사망

인도 Z세대 대변 ‘바퀴벌레당’…모디 정권에 정면 도전

마릴린 먼로와 제네시스…‘혁신의 DNA’ 뉴욕에 알린다

서경덕, 송혜교와 美워싱턴 한국 역사 안내서 만든다

“이런 사람 거르세요”…전문가들이 본 ‘위험한 관계’ 특징