파라다이스 부산, LIV 골프 공식 호텔 ‘성공적 운영’

특별 부스 '골프 체험', 숙박 패지키 등 인기

스포츠 분야 확장, 체류형 콘텐츠 경쟁력 강화

KakaoTalk_20260602_081607454_02 0 파라다이스 제공

LIV 골프 대회 공식 호텔로 지정된 파라다이스 호텔 부산이 'LIV 골프 코리아 2026' 기간 이색 프로그램을 선보이며 골프팬과 여행객들의 시선을 사로잡았다.파라다이스 호텔 부산은 지난달 28~31일 부산 아시아드컨트리클럽에 열린 대회 기간 공식 호텔로서 운영을 성공적으로 마무리했다고 2일 밝혔다. LIV 골프와 파트너십을 체결한 파라다이스 호텔 부산은 선수단·주요 인사들의 숙박과 대회장 라운지 등에서 제공된 케이터링 서비스를 담당했다.특히 파라다이스는 아시아드컨트리클럽 팬 빌리지 특별 부스에서 운영한 체험 프로그램 '파라다이스 온 샷'으로 골프팬들에게 색다른 재미를 제공했다. 참가자들은 공을 홀 근처로 붙이는 어프로치와 유사한 형태의 게임을 즐겼고, 결과에 따라 파라다이스 호텔 부산 숙박권과 시설 할인권 등상품도 받았다. 숙박 패키지도 인기를 끌었다. 객실 1박과 골프 코스의 핵심 뷰를 조망할 수 있는 프리미엄 라운지 이용권, 코스를 따라 자유롭게 이동하며 대회를 관람하는 그라운드 패스권으로 구성된 패키지는 이용객들의 호평을 얻었다.채드 빅스 LIV 골프 글로벌 스폰서십·액티베이션 총괄 부사장은 "파라다이스 호텔 부산은 수준 높은 숙박 서비스와 다양한 이벤트를 통해 모든 연령대의 팬들과 소통하는 데 큰 역할을 했다"고 평가했다.파라다이스 호텔 부산은 문화와 예술 중심의 콘텐츠를 스포츠 영역으로 넓히며 체류형 콘텐츠 경쟁력을 높이고 있다. 지난 5월에는 해운대 바다를 배경으로 '벚꽃 러닝' 이벤트를 개최하는 등 스포츠와 웰니스를 결합한 라이프스타일을 꾸준히 제안하는 중이다. 향후 스포츠와 웰니스, 엔터테인먼트의 결합을 통한 다양한 프로그램으로 체류형 콘텐츠 경쟁력을 강화한다는 계획이다.파라다이스 호텔 부산 관계자는 "글로벌 골프 대회인 LIV 골프 코리아 2026은 많은 고객들이 골프와 함께 호텔에 머물며 파라다이스 호텔 부산의 브랜드도 경험할 수 있는 기회였다"며 "앞으로도 고객들에게 다채로운 체류형 경험을 제공하기 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.