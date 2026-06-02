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금호타이어, 신제품 출시 이벤트 13일까지 연장

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김정규 기자

승인 : 2026. 06. 02. 14:57

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주유상품권 등 다양한 혜택 제공
[사진] 금호타이어, 신제품 출시 이벤트 연장 실시 (마제스티 솔루스 EDGE 출시 기념 이벤트)
마제스티 솔루스 EDGE 출시 기념 이벤트./금호타이어
금호타이어가 신제품 '마제스티 솔루스 EDGE'와 '크루젠 GT Pro' 출시를 기념해 진행 중인 고객 프로모션을 오는 13일까지 연장한다고 2일 밝혔다.

금호타이어는 마제스티 솔루스 EDGE 또는 마제스티X 솔루스를 2개 이상 구매한 고객에게 주유상품권을 증정한다. 또 구매 후기 작성 고객을 대상으로 추첨을 통해 모바일 주유상품권을 제공한다.

크루젠 GT Pro 4개 구매 고객에게는 여행용 캐리어, 텐트, 백팩, 모바일 상품권 등 사은품 가운데 1종을 증정하며, 구매 후기 작성 고객 중 일부를 선정해 순금 코인과 커피 기프티콘을 제공할 예정이다.

마제스티 솔루스 EDGE는 주행 안정성과 정숙성, 제동 성능을 강화한 프리미엄 컴포트 타이어로 고급 세단과 수입차를 겨냥했다. 크루젠 GT Pro는 SUV 전용 프리미엄 타이어로 전기차까지 아우르는 라인업을 갖춘 것이 특징이다.

김성 금호타이어 한국영업부문 상무는 "마제스티 솔루스 EDGE와 크루젠 GT Pro는 각각 프리미엄 세단과 SUV 시장을 겨냥한 전략 제품으로 출시 이후 고객들의 높은 관심을 받고 있다"며 "이번 프로모션 연장을 통해 더 많은 고객들이 금호타이어의 프리미엄 기술력을 직접 경험해 보시길 바란다"고 말했다.
김정규 기자

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