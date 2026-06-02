닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 사회일반

봄이 사라지고 있다…역대 두 번째로 더웠던 올 봄

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260602010000690

글자크기

닫기

김홍찬 기자

승인 : 2026. 06. 02. 16:00

Advertisements

Advertisements

기상청, 2026년 봄철 기후 특성 발표
2023년 이어 올해가 두 번째로 높은 기온
5월에는 이례적인 폭염도
"봄철 기온 상승세 뚜렷"
뜨거운 햇빛<YONHAP NO-6610>
초여름 날씨를 보인 지난달 13일 서울 종로구 경복궁을 찾은 관람객이 겉옷으로 햇빛을 가리고 있다. /연합뉴스
봄이 점차 사라지고 있다. 올해는 4월부터 이른 더위가 시작되더니 5월에는 한여름 수준의 폭염이 이어지면서 역대 두 번째로 더운 봄을 보낸 것으로 분석됐다. 우리나라 주변 해수면 온도가 상승하면서 봄철 기온 역시 뚜렷하게 높아지고 있다. 한반도 기후 변화가 가시화되면서 여름은 점차 길어지고 봄은 짧아지고 있다는 진단이 나온다.

기상청이 2일 발표한 '2026년 봄철 기후 특성'에 따르면, 올해 3~5월 전국 평균기온은 13.3도로 역대 두 번째로 높았다. 이는 지난해(12.5도)보다 0.8도 높고, 평년(11.9도)과 비교해도 1.4도 높은 수준이다. 역대 1위는 2023년 13.5도다.

올해는 3월 하순, 4월 중순, 5월 중순에 주로 고온이 지속됐다. 맑은 날씨에 낮 동안의 햇볕이 더해지면서 최고기온이 예년보다 크게 올라 전국 대부분 지역에서 이상고온이 발생했다. 5월 17~18일에는 원주, 충주, 광주, 안동, 대구 등 22개 지역에서 일 최고기온이 극값을 경신하면서 때 이른 폭염이 나타나기도 했다.

특히 5월 중순 기간의 전국 평균기온은 19.7도로 초여름 수준의 더위를 보였다. 같은 달 16~18일에는 경상도 지역에서 일 최고기온이 33도 이상으로 오르며 관측 이래 가장 이른 폭염이 발생했다. 5월 전국 폭염일수는 0.5일로, 2014년(1.1일)에 이어 역대 2위를 기록하며 이례적인 5월 더위로 평가됐다.

이는 기후 변화로 인한 해수면 온도 상승과 연관이 있다. 올해 봄철 우리나라 주변 해역 해수면 온도는 14도로 최근 10년(2017~2026년) 중 두 번째로 높았고, 지난해보다 1.6도 높았다. 해수면 온도가 가장 높았던 해는 '최악의 폭염'이 닥쳤던 2024년으로, 14.3도다. 상대적으로 남쪽에 해당하는 우리나라 인근 해수면 온도가 높아지면서 북극 인근 해역과 온도 차이가 발생하는데, 이는 열대 지역의 대류를 억제하고 한반도 상공에 고기압성 순환을 강하게 발달시킨다. 이 고기압성 순환에 따뜻한 공기가 갇히면서 기온 역시 오르게 되는 것이다.

기상청은 "최근 10년 중 7개 해가 역대 봄철 평균기온 상위 10위 안에 포함되며 뚜렷한 기온 상승 경향을 확인했다"며 "다가오는 여름철에는 폭염, 열대야, 장마, 집중호우 등으로 인한 피해가 발생할 수 있는 만큼, 재해 대응 노력이 필수적이다"고 강조했다.
김홍찬 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“엔솔 적자에 본업 흑자 묻혔다”…LG화학, 짙어지는 ‘지주사 할인’

나솔 31기 옥순 “도쿄 여행 사진 속 남성 영호 아냐 ”…루머 직접 반박

[마켓파워] 셀트리온 서진석·준석 형제 법인 ‘애나그램’, 자본금 42배 확대…승계 발판 될까

日도호쿠 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격 1명 사망·4명 부상

트럼프 “이스라엘·헤즈볼라 사격 중단”…이란 협상 중단 위기 진화

러 재정당국, 푸틴에 “전쟁비 감당 불가” 경고…FT “전쟁 실패 경우 푸틴 실각 가능성”

李 “검찰, 잘못하면 사과하고 취소해야…무오류 함정 빠지면 안돼”

지금 뜨는 뉴스

日 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격해 1명 사망

인도 Z세대 대변 ‘바퀴벌레당’…모디 정권에 정면 도전

마릴린 먼로와 제네시스…‘혁신의 DNA’ 뉴욕에 알린다

서경덕, 송혜교와 美워싱턴 한국 역사 안내서 만든다

“이런 사람 거르세요”…전문가들이 본 ‘위험한 관계’ 특징