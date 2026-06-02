닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국방

반도체 자립역량 확보위한 국방반도체법, 국무회의 통과

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260602010000745

글자크기

닫기

이한솔 기자

승인 : 2026. 06. 02. 16:15

Advertisements

Advertisements

이용철 방사청장 “국방반도체 경쟁력 강화로 자주국방 기반 공고히”
이재명 대통령, 국무회의 주재<YONHAP NO-2853>
이재명 대통령이 2일 청와대에서 국무회의 겸 비상경제점검회의를 주재하고 있다. /연합
K-국방반도체의 자립화와 안정적 공급망 확보를 위한 제도적 기반이 마련됐다.

국방부는 2일 국방반도체 개발과 제조 역량 신속 확보, 체계적인 산업 생태계 조성을 위한 '국방반도체 육성 및 지원에 관한 법률'이 국무회의를 통과했다고 밝혔다. 국방반도체법은 이달 중 공포될 예정이다.

그간 국방반도체는 첨단 무기체계 핵심 부품임에도 별도 전담 법률이 없어 민간 반도체 산업과 구별되는 국방분야 특수성을 반영하거나 종합적 지원 기반을 마련하는 데 어려움이 있었다. 인공지능 시대가 도래하면서 주요 전략자산으로 부상하면서 국방반도체 자립화·안정적 공급망 확보 필요성이 제기돼왔다.

청와대·방위사업청은 2025년 10월부터 범정부 '국방반도체 발전 TF'를 운영해 국방반도체법 제정을 지원했다.

국무회의를 통과한 국방반도체법을 살펴보면 △국방반도체 발전 기본계획·시행계획 수립 △국방반도체 특화 연구개발 사업 지원 및 신뢰성시험△인증체계 구축 △연구개발을 통해 확보한 국방반도체 우선구매 △무기체계에 국방반도체 적용 부담 완화 위한 지체상금 감면 △국내산업 육성 및 내재화를 위한 국방반도체사업자 지정 등 내용이 담겼다.

이용철 방위사업청장은 "국방반도체법 제정은 우리 방위산업이 무기체계를 제조하는 수준을 넘어 핵심 기술인 반도체 자립역량을 확보하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "국방반도체의 경쟁력을 강화해 자주국방 기반을 공고히 하는 한편, 민간 산업과의 연계효과를 통해 국가 경제 활성화에도 기여하겠다"고 밝혔다.

국방반도체법은 향후 시행령·시행규칙 등 하위법령 마련을 거쳐 이르면 올해 4분기 중으로 시행될 예정이다.
이한솔 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“엔솔 적자에 본업 흑자 묻혔다”…LG화학, 짙어지는 ‘지주사 할인’

나솔 31기 옥순 “도쿄 여행 사진 속 남성 영호 아냐 ”…루머 직접 반박

[마켓파워] 셀트리온 서진석·준석 형제 법인 ‘애나그램’, 자본금 42배 확대…승계 발판 될까

日도호쿠 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격 1명 사망·4명 부상

트럼프 “이스라엘·헤즈볼라 사격 중단”…이란 협상 중단 위기 진화

러 재정당국, 푸틴에 “전쟁비 감당 불가” 경고…FT “전쟁 실패 경우 푸틴 실각 가능성”

李 “검찰, 잘못하면 사과하고 취소해야…무오류 함정 빠지면 안돼”

지금 뜨는 뉴스

日 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격해 1명 사망

인도 Z세대 대변 ‘바퀴벌레당’…모디 정권에 정면 도전

마릴린 먼로와 제네시스…‘혁신의 DNA’ 뉴욕에 알린다

서경덕, 송혜교와 美워싱턴 한국 역사 안내서 만든다

“이런 사람 거르세요”…전문가들이 본 ‘위험한 관계’ 특징