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S&P, LG전자 신용등급 BBB+로 상향…“재무구조 개선 전망”

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연찬모 기자

승인 : 2026. 06. 03. 09:13

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/LG전자
국제신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 LG전자 신용등급을 'BBB+'로 한 단계 상향 조정했다. 등급 전망은 '긍정적'에서 '안정적'으로 올렸다. S&P가 LG전자 신용등급을 상향 조정한 건 2014년 이후 약 12년 만이다.

3일 LG전자에 따르면 S&P는 LG전자 주력 사업의 견조한 성장으로 부채 감소와 재무구조 개선이 전망됨에 따라 신용등급을 상향 조정했다고 밝혔다.

S&P는 "프리미엄 제품 경쟁력 강화, 구독 및 B2B 사업 확대를 통해 LG전자의 핵심 사업이 향후 2년간 견조한 실적을 기록할 것"이라며 "주력사업인 생활가전 사업에서는 상대적으로 경기변동의 영향이 적은 프리미엄 시장에서 공고한 입지를 기반으로 안정적인 수익성을 유지할 것"이라고 설명했다. 또 "차별화된 제품과 서비스를 함께 제공하는 구독 사업이나 브랜드 이미지와 서비스 네트워크를 기반으로 한 신흥시장 공략 역시 생활가전 사업의 성장을 가속화하고 있다"고 평가했다.

미디어 엔터테인먼트 솔루션 사업에 대해서도 향후 1~2년간 완만한 수익 창출을 전망했다. S&P는 "대형 올레드 TV 등 프리미엄 제품 전환 수요가 성장을 뒷받침하겠으며, 웹OS 플랫폼 기반 사업 역시 더욱 확대될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

전장 사업에 대해서는 텔레매틱스, 인포테인먼트 등 주요 제품군의 강력한 시장 지위를 기반으로 향후 지속적인 성장과 수익성 개선을 예상했다. 특히 높은 수주 잔고가 안정적인 매출 성장을 보장하고, 규모의 경제를 달성하며 수익성이 더욱 높아질 수 있다고 내다봤다.

S&P는 "엄격한 재무 정책에 따라 부채가 지속 줄어들 것"이라며 "LG전자의 EBITDA(상각전영업이익) 대비 부채비율이 2025년 1.6배에서 2026년 1.2배, 2027년에는 1.0배 수준으로 개선될 것"이라고 언급했다.

이밖에도 LG전자가 지분 36.7%를 보유 중인 LG디스플레이 실적과 재무구조 개선 역시 신용등급 상향에 영향을 미쳤다고 밝혔다.
연찬모 기자

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