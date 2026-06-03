李 “투표 참가가 민주공화국 대한민국 만든다”…오늘만 네번째 독려

그러면서 "투표 참가, 유능하고 충직한 머슴 선택이 진정한 세계에 자랑할 민주공화국 대한민국을 만든다"고 재차 투표를 독려했다.
이 대통령은 이날 오후 엑스(X·옛 트위터)에 글로벌 부동산 통계업체인 글로벌 프로퍼티 가이드(Global Property Guide)의 아시아 지역 주택가격 변동 데이터를 공유하며 "국민 보유 자산 중 부동산 비중이 많이 낮아졌다고는 하나 여전히 너무 높다"며 이같이 썼다.
이 대통령은 "대한민국 주식시장이 여전히 저평가되는 원인 중 하나"라며 "대한민국은 반드시 부동산 투기 공화국 탈출, 창업 국가로 대전환, 대체 불가 핵심 국가로 발전을 이뤄내야 한다"고 강조했다.
이 대통령은 이날 X에 총 4번째 투표 독려 메시지를 내고 있다.
이 대통령은 이날 첫 X 메시지에 "플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표하셨나요?"라고 썼고, 이어 "대한민국이 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체 불가 핵심 국가로 갈 수 있다. 단 투표를 포기하지 않고, 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면"이라고 밝혔다.
이어 오후 2시께 "'유능하고 충직한 일꾼을 뽑자. 반드시 투표하자. 정치를 포기한 결과는 가장 저질스런 인간에게 지배당하는 것'이라는 말은 특정한 후보나 진영을 유리하게 하는 선거운동일 수 없다"며"도둑조차도 도둑질은 나쁘다는 말에 속으로 화가 날지언정 겉으로 표시하지는 않는다"라고 썼다.
그러면서 "나와 가족의 미래를 위해 투표를 포기하지 말고, 유능하고 충직한 일꾼을 찾아 투표하자"며 투표를 거듭 독려했다.