평화의 길 걷기, DMZ 지역 가치 알린다

한국관광공사 '평화의 길 26코스' 걷기 행사 진행

[한국관광공사] 걷기구간 지도 0 한국관광공사 제공

천혜의 자연을 보유한 비무장지대(DMZ) 지역의 가치를 알리는 행사가 열린다.문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 12일 강원특별자치도 양구군 DMZ 평화의 길 26코스에서 'DMZ 평화의 길 걷기' 행사를 개최한다고 밝혔다.이번 행사는 DMZ지역의 가치를 알리고 걷기여행 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 참가자 1000여 명은 약 90분간 DMZ 평화의 길을 함께 걸은 뒤 완보기념 메달을 받는다. 대규모 인원이 함께하는 DMZ 평화의 길 걷기 여행은 이번이 처음이다.DMZ 평화의 길 26코스에는 두타연이 있다. 두타연은 맑은 계곡과 원시 자연경관을 간직한 생태관광지로, '금강산 가는 길'로 알려져 있다. 행사에는 가수 션이 참가자들과 90분을 동행할 예정이다. 걷기 이후에는 양구백자박물관과 박수근미술관 중 한 곳을 선택해 관람하며 양구의 또 다른 관광 콘텐츠를 즐길 수 있다.참가 신청은 두루누비 누리집(www.durunubi.kr) 및 인스타그램을 통해 진행중이다. 국민은 누구나 무료로 참가할 수 있다. 김광식 관광공사 지역개발기획팀장은 "DMZ라는 한국만의 특별한 곳에서 코리아둘레길의 가치를 함께 느껴볼 수 있는 뜻깊은 자리인 만큼, 많은 국민의 참가를 기다린다"고 밝혔다.한편 이번 행사에는 한국관광학회와 신발 브랜드 르무통이 공식 후원사로 참여한다. 한국관광학회는 관광 관련 학과 재학생들이 행사에 참석해 안보관광과 생태관광을 직접 경험할 수 있도록 지원하고 있다. 르무통은 행사 당일 걷기 체험을 SNS에 남긴 참가자 50명을 선정해 대표 모델 '메이트' 제품을 증정할 예정이다.