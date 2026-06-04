환율 대응에 한 달 만 감소 전환…5월 외환보유액 8.8억달러↓

국민연금 외환스왑 영향…시장안정 조치가 주된 배경

한국 외환보유액 세계 12위…중국·일본 1·2위 굳건

원/달러 환율 1420원대 급등<YONHAP NO-4297> 0 /연합

지난달 우리나라 외환보유액이 9억달러 가까이 줄면서 감소 전환했다. 국민연금과의 외환스왑 등 고환율 대응을 위한 시장안정화 조치가 영향을 미친 것으로 풀이된다.한국은행이 4일 발표한 '2026년 5월 말 외환보유액'에 따르면 지난달 말 기준 우리나라 외환보유액은 4269억9000만달러(한화 약 654조원)로 집계됐다. 전월 말(4278억8000만달러) 대비 8억8000만달러가량 감소한 규모다.한은은 외환보유액 감소 배경에 대해 "국민연금과의 외환스왑 등 시장안정화 조치가 주로 작용했다"고 설명했다. 환율 급등을 막기 위해 한국은행이 국민연금에 달러를 직접 빌려주는 통화스왑을 거치면서 외환보유액이 줄어들었다는 설명이다.세부적으로 살펴보면 자산별로 보면 유가증권은 3806억8000만달러로 전월보다 33억9000만달러 줄었다. 반면 예치금은 213억5000만달러로 25억9000만달러 증가했다. 국제통화기금 특별인출권(SDR)은 157억8000만달러로 3000만달러 감소했다. IMF포지션은 44억달러로 6000만달러 줄었다. 금은 47억9000만달러로 전월과 같은 수준을 유지했다.5월 중 주요 통화 흐름은 엇갈렸다. 미 달러화 지수는 4월 말 98.96에서 5월 말 99.02로 0.1% 상승했다. 유로화와 파운드화는 달러 대비 각각 0.2%, 0.3% 절하됐다. 반면 엔화와 호주달러화는 달러 대비 각각 0.7%, 0.6% 절상됐다.우리나라 외환보유액 규모는 4월 말 기준으로 세계 12위 수준을 유지했다. 국가별로는 중국(3조4105억달러)이 가장 많았고, 이어 일본(1조3830억달러), 스위스(1조823억달러), 러시아(7587억달러), 인도(6907억달러), 대만(6025억달러), 독일(5992억달러), 사우디아라비아(4948억달러), 이탈리아(4561억달러), 프랑스(4494억달러), 홍콩(4421억달러)가 2~11위를 차지했다.