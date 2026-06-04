네이버, 창작자 펠로우십 ‘메이트’ 출범

AI 브리핑 인용 기반 월 3000명 전문 창작자 선정

연간 200억원 지원…최상위 창작자 월 1000만원 지급

"AI가 못 만드는 경험과 맥락" 콘텐츠 생태계 강화

clip20260604100556 0 네이버 메이트./네이버

네이버가 생성형 AI 확산 속에서 창작자의 전문성과 경험을 핵심 경쟁력으로 내세우며 새로운 콘텐츠 생태계 구축에 나선다. AI가 정보를 요약하고 생산하는 시대일수록 실제 경험과 맥락이 담긴 콘텐츠의 가치가 더욱 중요해진다는 판단에서다.4일 네이버는 블로그·카페·지식iN·프리미엄콘텐츠 창작자를 대상으로 한 AI 펠로우십 프로그램 '네이버 메이트'를 시작했다고 밝혔다.네이버 메이트는 네이버 이용자 생성 콘텐츠(UGC) 생태계에서 전문성과 지속성을 갖춘 창작자를 발굴하고 지원하는 프로그램이다. 여행·라이프·테크 등 10개 상위 분야와 건강·육아·자동차·영화 등 25개 세부 주제를 대상으로 매달 약 3000명의 창작자를 선정한다. 선정 기준은 네이버 AI 브리핑에서의 콘텐츠 인용 횟수다.이번 프로그램은 최근 네이버가 강조하고 있는 'AI 시대 콘텐츠 경쟁력' 전략의 연장선으로 풀이된다. AI 모델 성능이 상향 평준화되는 상황에서 차별화 요소는 결국 양질의 데이터와 콘텐츠라는 판단이다. 특히 네이버는 지난달 미디어 라운드테이블에서 "AI 시대에도 핵심은 좋은 콘텐츠와 창작자"라고 강조한 바 있다.네이버는 메이트로 선정된 창작자들에게 공식 앰블럼을 부여하고 검색과 AI 브리핑 등 서비스 전반에서 노출을 확대한다. 창작자는 이를 통해 이웃 추가, 유료 구독, 카페 가입 등으로 영향력을 확대할 수 있다.지원 규모도 대폭 늘렸다. 네이버는 연간 약 200억원 규모의 창작자 지원금을 운영한다. 선정 창작자에게는 월 30만원의 기본 활동비를 지급하고 분야별 우수 창작자에게는 월 300만원, 각 분야 최상위 창작자에게는 월 1000만원의 추가 지원금을 제공한다.네이버는 올해 시범 운영을 거쳐 향후 클립 크리에이터까지 대상을 확대할 계획이다. 텍스트 중심 창작자뿐 아니라 영상 창작자까지 아우르는 AI 기반 창작 생태계를 구축하겠다는 구상이다.이일구 네이버 콘텐츠서비스 부문장은 "사람의 경험과 맥락이 담긴 양질의 콘텐츠가 꾸준히 생산되는 생태계를 강화해 나갈 것"이라며 "AI와 시너지를 낼 수 있는 새로운 콘텐츠 방향을 모색하고 창작자의 영향력과 수익 확대까지 연결되는 구조를 만들겠다"고 말했다.