김산 무안군수 3선 성공…“대전환 무안시대 열겠다”

광주·전남 통합특별시 주청사 사수·RE100 국가산단 추진 강조

"이재명 정부·집권 민주당과 함께 무안 미래 100년 준비"

김산 무안군수 0 김산 무안군수 후보가 당선이 확정된 직후 축하 꽃다발을 받고 여사와 함께 기념촬영하고 있다./김산 후보 캠프

더불어민주당 김산 무안군수 후보가 6·3 전국동시지방선거에서 당선을 확정하며 3선 고지에 올랐다.김산 당선인은 지난 3일 당선 직후 발표한 소감문에서 "오로지 군민과 함께 대전환 무안의 새 시대를 활짝 열어가겠다"며 지지와 성원을 보내준 군민들에게 감사의 뜻을 전했다.그는 "일 잘하는 이재명 정부와 힘 있는 집권 민주당을 바탕으로 3선 군수의 강력한 추진력을 더해 RE100 국가산업단지 조성 등 미래 100년 먹거리 창출과 무안형 기본소득 도입을 비롯한 민생 정책을 신속하고 과감하게 완성하겠다"고 강조했다.또 지역의 해묵은 현안들을 정면 돌파하고 주민 권익을 지켜 풍요롭고 활력 넘치는 무안의 새 시대를 반드시 열어가겠다고 밝혔다.김 후보는 "이번 선거 과정에서 함께 경쟁했던 후보들과 성원을 보내주신 모든 분께 진심으로 위로와 감사의 말씀을 드린다"며 "군민의 기대에 부응하는 역동적인 군정으로 보답하겠다"고 다짐했다.이번 김산 군수의 3선 성공은 무안군 역사상 두 번째 3연임 군수 탄생이라는 의미를 갖는다. 군정의 연속성을 바탕으로 광주 군공항 이전 협의와 광주·전남 통합특별시 출범 대응 등 지역 핵심 현안을 안정적으로 추진할 수 있는 동력을 확보했다는 평가가 나온다.한편 김산 무안군수는 목포 문태고등학교와 목포대학교 지역개발학과를 졸업했으며, 제5·6대 무안군의원과 무안군의회 의장을 거쳐 민선 7·8기 무안군수를 역임했다. 현재 민선 8기 무안군수로 재임 중이다.