KB국민은행, 미국 델핀 부유식 LNG 프로젝트 공동 주선 참여

국내 금융사 유일 대표주선…약 2400억원 참여

(사진)KB국민은행 신관 (9) 0 KB국민은행 본점 전경./KB국민은행

KB국민은행이 미국 부유식 액화천연가스(LNG) 설비 개발사업 금융에 대표 주선기관으로 참여했다. 한국 조선사가 핵심 설비 건조를 맡은 미국 에너지 인프라 사업에 국내 금융사가 자금 조달을 뒷받침했다는 점에서 한·미 전략산업 협력 사례로서 의미가 크다는 평가다.KB국민은행은 지난 3일(현지시각) 미국 델핀 부유식 LNG 개발사업 프로젝트파이낸싱(PF)의 공동주선을 완료했다고 4일 밝혔다. 이번 금융에는 MUFG와 씨티 등 글로벌 대형은행들이 공동 주선기관으로 참여했다.국내 금융기관 중에서는 KB국민은행이 유일하게 대표 주선기관에 이름을 올렸다. 전체 신디케이션 규모는 26억7600만달러(한화 약 4조원) 수준이다. KB국민은행은 이중 1억6000만달러(한화 약 2400억원)를 주선하고 참여했다.한국 조선업계도 이번 사업의 주요 축으로 참여했다. 삼성중공업은 미국 델핀 미드스트림으로부터 FLNG 설비 건조 계약을 수주했다. 한국의 조선 기술력과 미국의 에너지 인프라 투자가 결합된 사례다.델핀 FLNG(부유식 액화천연가스 설비)는 미국 해상에서 추진되는 첫 상업용 부유식 LNG 시설이다. 부유식 LNG 설비는 해상에서 천연가스를 액화해 저장·하역할 수 있는 인프라로, 기존 육상 LNG 터미널보다 건설 기간이 짧고 투자 리스크가 낮은 차세대 에너지 설비로 주목받고 있다.이번 프로젝트는 미국 멕시코만 해역에서 추진된다. 멕시코만은 미국 내 천연가스 인프라가 밀집한 지역으로, 델핀 FLNG는 미국 에너지 공급망 강화와 글로벌 LNG 시장 경쟁력 제고에 기여할 핵심 인프라로 꼽힌다.이원종 CIB영업그룹 부행장은 "델핀 프로젝트는 한국과 미국 간 무역·에너지·조선 협력을 한 단계 끌어올리는 상징적인 거래"라며 "앞으로도 현지 시장에 대한 심사 노하우와 글로벌 금융기관과의 협력을 바탕으로 한국 산업의 글로벌 진출을 적극 지원하고, 국가 경쟁력 강화에 기여하는 금융 역할을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.