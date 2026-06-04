보성군 최초 3연임 성공한 김철우…“새로운 미래 열겠다”

득표율 61.45% 기록하며 윤영주 후보 제쳐

“군민의 명령으로 생각하고 더 낮은 자세로 군정 이끌 것"

김철우 보성군수 0 김철우 보성군수 후보가 지난 3일 개표결과 당선이 확정되며 축하 꽃다발을 받고 오른손을 들어 올리고 있다./김철우 보성군수 후보 캠프

더불어민주당 김철우 보성군수 후보가 제9회 전국동시지방선거에서 승리하며 보성군 역사상 최초의 3선 군수에 올랐다.4일 선거 개표 결과에 따르면 김 후보는 1만2728표를 얻어 61.45%의 득표율을 기록하며 당선을 확정했다. 무소속 윤영주 후보는 7984표(38.54%)를 획득했다.민선 7·8기 보성군수를 지낸 김 당선인은 이번 승리로 보성군 역사상 처음으로 3연임에 성공한 군수라는 기록을 남기게 됐다.1964년 전남 보성 출신인 김 당선인은 벌교상업고등학교를 졸업한 뒤 건설업에 종사했으며, 1998년 제2회 전국동시지방선거에서 무소속 보성군의원에 당선되며 정치에 입문했다.이번 선거에서 김 당선인은 △보성형 농어촌 기본소득 도입 △주월산 복합 실버 시니어타운 조성 △체류형 스마트팜 관광단지 조성 △보성역·벌교역 복합개발 △농축산물 가격안정기금 150억 원 조성 등을 주요 공약으로 제시하며 군민들의 지지를 얻었다.김 당선인은 당선 소감을 통해 "보성 역사상 첫 3선 군수라는 영광과 함께 막중한 책임을 맡겨주신 군민 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "이번 결과를 축하의 의미가 아닌 앞으로 더욱 열심히 일하라는 군민의 명령으로 받아들이고 초심을 잃지 않겠다"고 밝혔다.이어 "군민과의 약속을 반드시 실천해 더 살기 좋은 보성, 더 활력 있는 보성을 만들어 가겠다"며 "소통과 현장 중심의 군정을 통해 보성의 새로운 미래를 열어가겠다"고 말했다.한편 김 당선인은 민선 9기 보성군수로서 지역소멸 대응과 농어촌 경쟁력 강화, 관광산업 활성화 등 지역 현안 해결에 본격 나설 전망이다.