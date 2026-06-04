HD건설기계, 폴란드 軍에 270억원 규모 불도저 공급

유럽 시장 내 브랜드 신뢰도 구축 계기

노르웨이서 굴절식 덤프트럭 수주도

[사진] HD건설기계의 15톤급 디벨론 불도저 0 HD건설기계의 15톤급 디벨론 불도저. /HD건설기계

HD건설기계가 폴란드 군과 270억원 규모의 불도저 공급 계약을 체결했다. 유럽 국가 군 조달 사업에서 대규모 수주는 처음이다.4일 HD건설기계는 최근 폴란드 제3지역군수기지의 궤도식 불도저 조달 사업에서 최종 공급 업체로 확정됐다고 밝혔다. 공급되는 제품은 15톤급 디벨론(DEVELON) 불도저 50대다. 옵션에 따라 향후 공급 물량이 확대될 수 있다.이번 계약은 유럽 시장에 불도저 제품을 출시하고 2년 만에 달성한 성과다. 특히 까다로운 조건을 요구하는 군 조달 사업에 진입했다는 점에서 의의가 있다.HD건설기계는 미국과 유럽의 톱티어 브랜드와 경합 끝에 계약을 따냈다. 최근 유럽 시장에서 두각을 드러내고 있는 'K-방산'의 강점인 신속한 납기 역량과 전사 차원의 기술 대응력이 수주 성공의 핵심 요인으로 작용한 것으로 분석된다. 향후 현지 방산 및 공공 조달 시장에서 HD건설기계의 브랜드 신뢰도를 구축하는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.임정우 HD건설기계 유럽권역장은 "이번 계약은 까다로운 군 조달 조건을 충족하며 유럽 현지에서 제품의 성능과 품질, 공급 능력까지 인정받은 사례"라며, "앞으로도 다양한 작업 환경과 특수 목적 수요에 맞춘 제품 경쟁력을 강화해 건설 장비뿐 아니라 공공, 군납, 인프라 복구 시장에서도 신뢰받는 파트너로 자리매김하겠다"고 밝혔다.한편, HD건설기계는 최근 노르웨이에서도 북유럽 최대 건설장비 렌탈 기업 '렌탈 그룹'과 200억원 규모의 굴절식 덤프트럭(ADT) 공급 계약을 체결했다. 유럽 시장에서 주력 제품인 굴착기 외 라인업에서도 꾸준한 수주 성과를 거두고 있다.