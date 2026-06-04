군 장성 출신 2명, 전남 기초단체장 동시 당선 화제

이재각 진도군수·김태성 신안군수 당선

군 경력과 추진력 바탕 지역발전 기대

이재각 진도군수 후보 0 제9회 전국동시지방선거 전남 진도군수에 출마한 더불어민주당 이재각(왼쪽) 후보가 4일 당선 소식을 듣고 배우자와 함께 기념 촬영을 하고 있다. /이재각 후보 선거 캠프

김태성 신안군수 후보 0 김태성 신안군수 후보가 지난 3일 선거사무소에서 당선이 확정된 후 꽃목걸이를 걸고 환호하고 있다./김태성 후보 선거캠프

6·3 지방선거에서 군 장성 출신 후보 2명이 나란히 전남 기초단체장에 당선돼 눈길을 끌고 있다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 진도군수 선거에서는 더불어민주당 이재각 후보가, 신안군수 선거에서는 조국혁신당 김태성 후보가 각각 당선의 영예를 안았다.이재각 진도군수 당선인은 36년간 군에 복무한 뒤 육군 준장으로 예편했으며, 충북지방병무청장을 역임했다. 이번 선거에서는 현직 군수인 무소속 김희수 후보를 107표 차의 접전 끝에 당선됐다.김태성 신안군수 당선인은 육군 소장 출신으로, 민주당 내란진상조사위원회 활동 이후 조국혁신당에 입당해 이번 선거에 출마했다. 김 당선인은 '징검다리 5선'에 도전한 더불어민주당 박우량 후보를 약 1000표 차로 따돌리고 당선됐다.전남 지역에서 군 장성 출신이 동시에 기초단체장에 당선된 것은 매우 이례적인 사례로 평가된다. 그동안 전남 지역 정치권에서는 군 경력보다는 지방의원이나 행정 관료 출신, 지역 기반 활동가들이 주로 단체장 선거에서 강세를 보여왔다.지역 정가에서는 두 당선인이 군에서 쌓은 조직 관리 능력과 리더십을 바탕으로 지역 현안 해결과 행정 혁신에 새로운 변화를 가져올지 주목하고 있다.지역 정가의 한 관계자는 "군 장성 출신들이 예편 후 지역 정치에 뛰어들어 기초단체장에 당선된 사례는 드물다"며 "군에서 쌓은 경험과 추진력이 지역 발전과 주민 화합으로 이어지길 기대한다"고 말했다.