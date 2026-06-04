이스라엘·레바논, 美 중재로 휴전 이행 합의

헤즈볼라 공격 전면 중단·리타니 지역 완전 철수 조건

US-ISRAEL-LEBANON-POLITICS-DIPLOMACY 0 3일 (현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 국무부에서 미국 주최로 열린 이스라엘·레바논 대표단 회담 중, 다니엘 홀러 국무부 비서실장이 발언하는 가운데 예히엘 라이터 주미 이스라엘 대사(왼쪽), 미첼 이사 주레바논 미국 대사(오른쪽에서 두 번째), 나다 하마데 주미 레바논 대사(오른쪽)가 경청하고 있다./AFP 연합

이스라엘과 레바논이 양국 간 무력 충돌 및 적대 행위를 종식하기 위한 휴전 이행에 합의했다고 3일(현지시간) 미국 국무부가 밝혔다.로이터통신에 따르면 이날 미국의 중재로 워싱턴 D.C.에서 열린 회담 직후 양국은 공동성명을 통해 휴전에 합의했다고 미 국무부가 발표했다.성명을 통해 양국은 "이번 조치는 포괄적인 평화·안보 협정을 향한 진전을 가능하게 할 것"이라며 "모든 국가는 이스라엘과 레바논 간 관계가 두 주권 정부에 의해 결정돼야 함을 재확인했다"고 밝혔다.그동안 이란은 미국과의 대화 및 호르무즈 해협 재개방 등 역내 현안 협상의 선결 조건으로 이스라엘과 레바논 간 교전 종식을 요구해 왔다. 이번 이스라엘·레바논 휴전은 교착 상태에 빠진 미국과 이스라엘 간 종전 협상에 물꼬를 트는 계기가 될 것으로 기대된다.이번 휴전 합의는 이란의 지원을 받는 레바논 무장 정파 헤즈볼라의 완전한 공격 중단을 전제로 한다. 또 헤즈볼라 소속 모든 대원은 레바논 남부 리타니 지역에서 완전히 철수해야 한다.양측은 지난달에도 휴전에 합의했으나 산발적인 교전이 지속되어 왔다. 이스라엘은 지난 3월 자국 영토를 공격한 헤즈볼라를 저지하기 위해 레바논 남부를 침공한 바 있다.이번 합의 발표에도 불구하고 역내 긴장은 완전히 해소되지 않았다. 미국과 이스라엘 측은 호르무즈 해협 재개방 및 이란 핵 문제 등 더 복잡한 사안은 레바논 분쟁과 분리해 협상하겠다는 입장이다.반면 이란 측은 이스라엘의 완전한 공격 중단 여부를 주시하며 신중한 태도를 유지하고 있다.