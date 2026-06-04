李 “공공부문 시설관리 노동자 휴게시설 신속 개선해야”

이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-4868> 0 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 4일 공공부문 시설관리 노동자의 휴게권 보장과 여름철 재난 선제 대응을 주문했다. 경비·청소 등 시설관리 노동자의 휴게시설 개선을 서두르고, 폭염과 폭우 등 여름철 인명피해를 막기 위해 정부가 가용 수단을 총동원해야 한다는 취지다.이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 수석·보좌관회의에서 "우리 사회에는 소외된 영역들이 많이 있다"며 "시설관리 노동자의 휴게권이 법적으로 보장돼 있지만 실제 현장 상황은 여전히 미진하다"고 밝혔다.특히 이 대통령은 "노동자들이 쉬는 공간이 햇빛이 들지 않는 지하나 지하주차장에 있는 경우가 많고 공간도 협소하다"며 "중앙정부와 지방정부, 산하 공공기관까지 시설관리 노동자들의 휴게시설 개선을 서둘러야 한다"고 했다.이 대통령은 관련 개선 결과를 기관 평가에 반영하라고도 했다. 공공부문부터 노동자의 기본권 보장과 근무환경 개선에 책임 있게 나서야 한다는 뜻으로 풀이된다.여름철 재난 대응도 주요 과제로 제시했다. 이 대통령은 "공사장이나 노후 시설 등에 대해 사전 점검을 치밀하게 진행해야 한다"고 했다.이 대통령은 최근 산불 피해를 줄인 사례를 언급하며 "정부의 정성과 노력으로 여름철 인명피해도 충분히 줄일 수 있다"며 "국민 안전 문제만큼은 과하다 싶을 정도로 강력하게 대응해달라"고 당부했다.이어 "해가 갈수록 무더위가 빨리 찾아오고 '괴물 폭우'도 일상화되고 있다"며 "올여름은 평년보다 기온이 높고 강수량도 많을 것으로 전망되는 만큼 여름 초입부터 재난 대응 체계를 철저히 점검해야 한다"고 말했다.지방선거 이후 지방 행정 리더십 공백이 생길 수 있다는 점도 고려해야 한다고 했다. 재난 대응은 중앙정부와 지방정부의 협업이 중요한 만큼 인수·교체기 행정 공백이 안전 사각지대로 이어지지 않도록 해야 한다는 취지다.그러면서 "폭염에 따른 열사병, 수해, 축대 붕괴, 땅꺼짐, 밀폐공간 질식사고 등 여름철에 반복되는 인명피해 유형을 거론하며 가용 수단을 총동원하라"고 했다.