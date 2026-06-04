790만 소상공인의 ‘든든한 방패’…대한민국 경제의 허리, 소상공인연합회

정책 허브로 거듭나는 소공연, 현장 밀착형 지원으로 위기 돌파

1 0 송치영 소공연 회장(왼쪽부터)과 정청래 더불어민주당 대표가 지난해 9월 3일 서울 여의도에 있는 소공연에서 열린 '소공연 더불어민주당 간담회'에서 인사를 하고 있다./제공=소공연

대한민국 경제의 실핏줄이자 골목상권의 최전선을 지키는 790만 명 소상공인. 이들은 우리 경제 성장의 주축이자 위기 극복의 동력으로 자리 잡았다. 이러한 소상공인의 권익을 보호하고, 급변하는 경영 환경 속에서 지속 가능한 성장을 견인하는 법정경제단체 소상공인연합회(소공연)의 행보가 그 어느 때보다 주목받고 있다. '소상공인 보호 및 지원에 관한 법률' 제24조에 근거해 설립된 소공연은 단순한 이익단체를 넘어, 대한민국 소상공인의 든든한 동반자이자 정책 허브로서 그 위상을 공고히 하고 있다소공연이 수행하는 가장 중요한 임무는 790만 명 소상공인의 현장 목소리를 구체적인 정책으로 구현하는 것이다. 소공연은 89개의 업종별 회원단체와 전국 17개 광역시·도 지회, 227개 시·군·구 지부망을 촘촘히 연결해 현장의 애로사항을 실시간으로 수렴한다.이렇게 수집된 데이터는 정교한 정책 연구와 실태조사를 거쳐 제도 개선 방안으로 재탄생한다. 소공연은 최저임금 제도 개선, 근로기준법 확대 적용 이슈, 온라인 플랫폼 공정화 등 소상공인의 생존과 직결된 민감한 현안들에 대해 정부와 국회에 목소리를 내며, 실효성 있는 정책 대안을 제시하는 '소상공인 정책 허브' 역할을 수행하고 있다.경영 환경의 불확실성이 커짐에 따라 소상공인들이 겪는 법률, 노무, 세무, 회계 등의 전문 지식 부족 문제는 심각한 고충 중 하나다. 소공연은 이러한 문제를 해소하기 위해 전문 상담 서비스를 제공한다. 임대차 분쟁, 근로자 노무 관리, 세금 관련 자문 등 소상공인이 직면하는 다양한 문제에 대해 전문가 상담을 지원함으로써, 소상공인이 행정적 부담을 덜고 본연의 경영 활동에만 집중할 수 있는 환경을 조성하고 있다.오늘날 디지털 경제로의 전환은 소상공인에게 생존의 필수 조건이다. 소공연은 서울 마포구에 '소상공인 디지털교육센터'를 개관해 디지털 전환을 통한 경쟁력 강화를 전폭적으로 지원하고 있다. 이곳에서는 디지털 역량 강화 교육뿐만 아니라 콘텐츠 제작, 라이브 커머스 지원 등 소상공인이 빠르게 변화하는 소비 트렌드에 적응할 수 있도록 돕는 실무적인 프로그램을 운영한다. 이는 단순히 일시적인 지원금을 제공하는 차원을 넘어, 소상공인 스스로 경쟁력을 확보하고 자립할 수 있는 체질 개선을 목표로 한다.고물가·고금리 시대, 소상공인의 경영 부담을 완화하기 위한 상생 사업 역시 소공연의 핵심 활동이다. 소공연은 기업·기관과 협력해 에너지 요금 지원, 물류비·친환경 패키징 지원, 노후화된 점포 환경 개선 등 실질적인 경영 환경 개선 사업을 전개하고 있다.또한, 매년 11월 5일 '소상공인의 날'을 전후로 개최되는 '대한민국 소상공인대회 및 기능경진대회'는 소상공인의 노고를 치하하고 자긍심을 고취하는 축제의 장이다. 이는 소상공인이 대한민국 경제의 당당한 주체로서 존중받는 사회를 만들기 위한 중요한 소통 창구로 기능하고 있다.송치영 소공연 회장은 "현장의 목소리를 정책으로 녹여내는 정책 허브로서, 소상공인이 안정적인 환경에서 경영에 전념할 수 있도록 지속 가능한 성장의 토대를 다져 나갈 것"이라며 "대한민국 소상공인이 존중받는 사회를 위해 변함없이 곁을 지키겠다"는 의지를 밝혔다.