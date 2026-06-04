박민지, 셀트리온 마스터즈서 역대 최다승 단독 1위 도전

통산 21승, 시즌 2승, 대회 5번째 우승 겨냥

박민지, 5타차 뒤집고 MBN 여자오픈 우승…KLPGA 통산 20승 위업 0 박민지가 지난달 31일 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 우승한 뒤 기뻐하고 있다. / KLPGA 제공

박민지가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 역대 최다 우승 단독 1위에 도전한다.박민지는 5~7일 강원도 원주시 성문안CC(파72)에서 개최되는 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈에 출전해 정상을 노린다. 이번 대회에서 우승할 경우 통산 21승으로 KLPGA 투어 최다 우승 기록을 새로 쓴다. 박민지는 지난주 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서의 대역전 우승으로 고(故) 구옥희, 신지애와 함께 최다승 공동 1위(20승)에 오른 바 있다.박민지는 이 대회에서 최다인 4회 우승하며 강한 모습을 보였다. 역대 최소타(15언더파 201타), 역대 최연소 우승(22세 9개월 3일) 기록도 갖고 있다. 우승 시 올 시즌 2승으로 KLPGA 투어에서 첫 다승자에 오른다.이번 대회에는 US 여자오픈에 출전하는 유현조, 김민솔, 고지원 등이 참가하지 않아 박민지의 우승 경쟁자가 다소 줄었다. 하지만 120명이 출전해 우승 상금 2억7000만 원과 트로피를 위해 경쟁할 예정이다. 방신실, 이예원, 김민선, 임진영은 박민지와 함께 시즌 두 번째 우승에 도전한다. 박현경과 전예성 등은 시즌 첫 승을 노린다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 첫 시즌을 보내고 있는 이동은은 약 7개월 만에 국내 무대에 선다.