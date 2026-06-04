靑, 투표용지 부족 사태에 “선관위 책임 있는 조치 필요”

이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-4868> 0 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

청와대가 4일 지방선거 투표 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선거관리위원회의 철저한 점검과 후속 조치를 요구했다. 이재명 대통령이 수석·보좌관회의에서 선거관리 허점에 유감을 표한 데 이어, 청와대도 국민 참정권이 훼손돼서는 안 된다는 입장을 분명히 한 것이다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 "선관위는 이 사태를 무겁게 받아들여 스스로 철저한 점검과 필요한 후속 조치에 나서야 할 것"이라고 밝혔다.그러면서 "이 대통령이 수석·보좌관회의 모두발언에서 선거관리 허점에 유감을 표하고 관계기관이 발생 이유를 명확히 밝혀야 한다고 언급했다고 전했다"며 "국민 참정권이 훼손돼선 안 되고 대책을 마련해야 한다고 말했다"고 했다.다만 청와대가 선관위에 직접 제재를 가하겠다는 뜻은 아니라고 선을 그었다.강 수석대변인은 "청와대의 직접적인 제재를 의미하는 게 아니다. 국민 참정권이 흔들리지 않도록 선관위가 책임 있는 조치를 해야 한다는 것"이라며 "청와대는 관련 사안을 엄중히 주시하고 있다"고 했다.지방선거 이후 국정 방향에 대해서는 민생 안정과 경제 성장, 국민 통합을 강조했다.강 수석대변인은 "머지않은 시간 안에 말할 수 있을 것으로 본다"며 "정부는 민심을 더 받들고 민생 안정과 경제 성장을 바탕으로 국민 통합의 계기로 이번 선거를 활용해 나가겠다"고 말했다.한편 강 수석대변인은 지방선거 이후 개각 가능성에 대해서는 "정해진 바는 없다"고 말했다.