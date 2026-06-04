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靑, 투표용지 부족 사태에 “선관위 책임 있는 조치 필요”

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박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 04. 16:43

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이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-4868>
이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
청와대가 4일 지방선거 투표 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선거관리위원회의 철저한 점검과 후속 조치를 요구했다. 이재명 대통령이 수석·보좌관회의에서 선거관리 허점에 유감을 표한 데 이어, 청와대도 국민 참정권이 훼손돼서는 안 된다는 입장을 분명히 한 것이다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 "선관위는 이 사태를 무겁게 받아들여 스스로 철저한 점검과 필요한 후속 조치에 나서야 할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "이 대통령이 수석·보좌관회의 모두발언에서 선거관리 허점에 유감을 표하고 관계기관이 발생 이유를 명확히 밝혀야 한다고 언급했다고 전했다"며 "국민 참정권이 훼손돼선 안 되고 대책을 마련해야 한다고 말했다"고 했다.

다만 청와대가 선관위에 직접 제재를 가하겠다는 뜻은 아니라고 선을 그었다.

강 수석대변인은 "청와대의 직접적인 제재를 의미하는 게 아니다. 국민 참정권이 흔들리지 않도록 선관위가 책임 있는 조치를 해야 한다는 것"이라며 "청와대는 관련 사안을 엄중히 주시하고 있다"고 했다.

지방선거 이후 국정 방향에 대해서는 민생 안정과 경제 성장, 국민 통합을 강조했다.

강 수석대변인은 "머지않은 시간 안에 말할 수 있을 것으로 본다"며 "정부는 민심을 더 받들고 민생 안정과 경제 성장을 바탕으로 국민 통합의 계기로 이번 선거를 활용해 나가겠다"고 말했다.

한편 강 수석대변인은 지방선거 이후 개각 가능성에 대해서는 "정해진 바는 없다"고 말했다.
박영훈 기자

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