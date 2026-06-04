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‘원내 입성’ 앞둔 한동훈 “국힘 당권파 보수품격 없어”

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김동욱 기자

승인 : 2026. 06. 04. 17:49

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'복당·보수 재건' 내전 불가피
무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 당선인이 4일 부산 북구 구포시장을 찾아 시민들에게 당선 감사의 인사를 하고 있다. /연합
한동훈 전 국민의힘 대표가 원내 입성에 성공하면서 국민의힘 내부 권력 구도가 요동칠 조짐을 보이고 있다. 한 당선인의 복당 문제와 보수 재건론을 둘러싸고 당 지도부와의 갈등이 본격화할 수 있다는 관측이 나온다.

4일 정치권에 따르면 한 당선인은 전날 치러진 부산 북갑 보궐선거에서 무소속으로 출마해 당선됐다. '명픽'(이재명 대통령의 선택) 하정우 더불어민주당 후보와 북구 출신 박민식 국민의힘 후보를 제치고 금배지를 달게 됐다.

정치권의 최대 관심사는 한 당선인의 복당 여부다. 한 당선인은 당선 직후 "저는 반드시 돌아간다"며 국민의힘 복귀 의지를 분명히 했다. 친한계 박정훈 의원도 국회 소통관 기자회견에서 "당이 중지를 모아가는 과정에서 해결돼야 한다"며 복당 논의 필요성을 언급했다. 그러나 당내에서는 한 당선인의 복당을 두고 엇갈린 반응이 이어지고 있다. 이철우 경북도지사 당선인은 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 "처음부터 단합이 불가능한 사람들은 안 들어오는 게 낫다"고 밝혔다. 반면 유의동 경기 평택을 당선인은 채널A '정치시그널'에서 "보수 재건은 갈라져 있는 목소리를 하나로 모으는 것부터 시작"이라며 "당연한 수순"이라고 복당 필요성을 강조했다.

보수 재건론도 향후 정국의 핵심 변수로 떠오르고 있다. 한 당선인이 보수 재건을 명분으로 당내 영향력 확대에 나설 경우 국민의힘 내부 권력 구도를 둘러싼 지각변동이 일어날 수 있다는 전망이 나온다. 한 당선인의 보수 재건 구상이 사실상 '장동혁 체제'의 변화 요구로 해석될 수 있기 때문이다. 장동혁 대표는 앞서 한 당선인을 겨냥해 "보수의 숨통을 끊어놓고 무너뜨린 사람이 보수를 재건할 수 없다"고 비판한 바 있다.

한 당선인은 이날 부산 북구 선거사무소에서 열린 기자회견에서 "이번 선거에는 보수를 재건하라는 국민의 명령이 담겨 있다"고 강조했다. 이어 "지금 국민의힘 당권파들의 언행은 보수정당이 가져온 품격이나 실력에 맞지 않는다"며 "반성하고 제대로 방향을 잡아야 한다"고 말했다.
김동욱 기자

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