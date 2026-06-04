순자산 428조 ETF 굴리는 미래에셋, ‘킬러 프로덕트’ 승부수

'미래에셋 랠리' 세계 임직원 한자리

박현주 "고객·미래 연결하는 ETF"

기존시장에 없던 투자 상품 발굴

AI·토큰·연금 결합한 성장 모델

글로벌 투자플랫폼 고도화 강조

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