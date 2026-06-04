정부·국회·소상공인 잇는 구심점… 소공연, 정책허브로 성장지원 앞장

송치영 소상공인연합회 회장(왼쪽부터)과 정청래 더불어민주당 대표가 지난해 9월 3일 서울 여의도에 있는 소공연에서 열린 '소공연 더불어민주당 간담회'에서 악수를 나누고 있다. /제공=소공연