정부·국회·소상공인 잇는 구심점… 소공연, 정책허브로 성장지원 앞장

전국 조직망으로 현장 목소리 대변
최저임금 등 개선 과제 정부 전달
법률·세무 상담으로 경영리스크↓
|
소공연의 주요 기능 가운데 하나는 현장 의견을 정책 과제로 정리하는 것이다. 현재 업종별 회원단체 89곳과 전국 17개 광역시·도 지회, 227개 시·군·구 지부망을 통해 소상공인들이 겪는 애로사항을 수렴 중이다. 이를 바탕으로 실태조사와 정책 연구를 진행해 제도 개선 의견을 정부와 국회에 전달한다.
최근 소상공인 업계에서는 최저임금 제도, 근로기준법 적용 범위 확대, 온라인 플랫폼 거래 공정성, 임대료 부담, 금융비용 증가 등이 주요 현안으로 거론된다. 소공연은 이러한 사안에 대해 업계 의견을 모으고 정책 대안을 제시하는 역할을 하고 있다. 이는 개별 사업자가 직접 제기하기 어려운 제도 개선 요구를 집단적 목소리로 전달한다는 점에서 의미가 있다는 평가다.
경영 지원 기능도 강화한다. 소상공인은 사업 규모가 작아 법률, 노무, 세무, 회계 등 전문 영역에 대응하기 어려운 경우가 많다. 이에 소공연은 임대차 분쟁, 근로자 관리, 세무 상담 등 현장에서 자주 발생하는 문제를 중심으로 전문 상담 서비스를 제공하고 있다. 이러한 지원은 소상공인의 행정 부담을 줄이고 경영 리스크를 낮추는 데 초점을 두고 있다.
디지털 전환 지원도 주요 사업으로 부상했다. 소비 방식이 온라인과 모바일 중심으로 이동하면서 소상공인의 디지털 역량은 매출 확대와 생존 전략의 중요한 요소다. 소공연은 서울 마포구에 소상공인 디지털교육센터를 운영하며 디지털 교육, 콘텐츠 제작, 라이브커머스 활용 등 실무 중심 프로그램을 제공하고 있다. 단기 지원보다 소상공인의 자생력과 경쟁력 강화를 겨냥한 사업인 셈이다.
고물가와 고금리, 공공요금 인상 등으로 소상공인의 비용 부담이 커진 가운데 소공연은 기업 및 기관과 협력해 에너지 요금 지원, 물류비 절감, 친환경 포장재 지원, 점포 환경 개선 등 경영 부담 완화 사업을 추진 중이다. 이러한 사업은 정책 지원의 사각지대를 보완하는 민관 협력 모델로 평가된다.
매년 11월 5일 '소상공인의 날'을 전후해 열리는 대한민국 소상공인대회 및 기능경진대회도 소공연의 주요 행사다. 이 행사는 우수 소상공인을 발굴하고 업종별 기술과 서비스를 공유하는 자리로, 소상공인의 사회적 위상 제고와 업계 간 교류 확대를 목적으로 한다.
송치영 소공연 회장은 "현장의 목소리를 정책으로 반영하는 역할을 강화하고, 소상공인이 안정적인 환경에서 경영에 집중할 수 있도록 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.