BS한양-대보건설, 경기 ‘고덕국제신도시 수자인하우스디’ 이달 분양

총 403가구 조성

경기 평택시 고덕국제신도시 '수자인하우스디' 투시도 0 BS한양과 대보건설 컨소시엄이 경기 평택시 고덕국제신도시에 짓는 '수자인하우스디' 아파트 투시도./BS한양

BS한양과 대보건설 컨소시엄이 경기 평택시 고덕국제화 계획지구에서 새 아파트를 선보인다.BS한양 컨소시엄은 이달 중 평택시 '고덕국제신도시 수자인하우스디'를 분양한다고 5일 밝혔다.이 단지는 지하 2층~지상 최고 23층, 4개동, 총 403가구 규모로 조성된다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 △84㎡A 107가구 △84㎡B 90가구 △84㎡C 59가구 △101㎡ 147가구 등이다.고덕국제신도시 일대에는 미국 워싱턴주 타코마 소재 사립 명문학교 '애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)'의 평택 캠퍼스 설립이 추진 중이다. 평택시도 지난 1월 애니 라이트 스쿨과 설립·운영 협약을 체결하고 2030년 9월 개교를 목표로 준비에 나선 바 있다.단지 인근에는 초교 예정 부지도 마련돼 있다. 향후 애니 라이트 스쿨 평택 캠퍼스까지 개교할 경우 유아·초등 교육부터 국제 교육과정까지 한 생활권에서 누릴 수 있는 교육 환경이 갖춰질 것으로 기대된다.생활 인프라도 단계적으로 확충하고 있다. 고덕국제신도시에는 평택시청 이전, 중앙도서관, 박물관 등 공공·문화 시설이 계획돼 있다. BRT(간선급행버스체계) 노선(예정)이 단지와 인접한 점도 특징이다. 상업시설과 근린생활시설도 권역별 개발에 맞춰 순차적으로 조성될 예정이라 입주 이후 주거 편의성도 점차 높아질 것으로 전망된다.분양 관계자는 "고덕국제신도시 수자인하우스디는 국제교류단지에 들어서는 단지로, 애니 라이트 스쿨 평택 캠퍼스 추진에 따른 글로벌 교육 인프라와 삼성전자 평택캠퍼스 배후 직주근접 수요를 함께 기대할 수 있는 입지"라며 "분상제 적용에 전용 84·101㎡형 중심의 중대형 상품성까지 갖춘 만큼 고덕국제신도시 입성을 원하는 실수요자들의 관심이 이어질 것으로 기대된다"고 말했다.