동부건설, 폭염·장마철 대비 현장 근로자 안전관리 강화

폭염 대피소 운영 강화 등 현장 중심 예방체계 가동

동부건설 혹서기 폭염 대피소 0 동부건설이 자사 건설현장 근로자들을 위해 설치한 폭서기 폭염 대피소./동부건설

동부건설이 혹서기 온열질환과 집중호우·태풍 등 풍수해로 인한 현장 안전사고 예방에 나선다.동부건설은 근로자 건강 보호와 위험요인 사전점검을 위해 이 같은 활동을 강화하고 있다고 5일 밝혔다.최근 건설현장에는 폭염과 장마가 반복되면서 온열질환·침수·감전·토사 붕괴 등 계절성 위험요인에 대한 선제적 대응이 중요해지고 있다는 설명이다.동부건설은 현장별 기상 상황과 작업 여건을 반영해 폭염 대응, 휴식공간 운영, 풍수해 취약구간 점검 등을 중점적으로 시행하고 있다.세부적으로 근로자 온열질환 예방을 위해 현장 내 폭염 대피소 운영을 강화하고 있다. 각 현장에는 냉방기·냉장고·정수기·세면시설·구급함·체온 저감용품 등을 갖춘 별도 공간을 마련해 근로자들이 작업 중 이상 증상을 느낄 경우 즉시 휴식을 취할 수 있도록 했다.특히 폭염 대피소 외부에는 물·그늘·휴식 등 온열질환 예방수칙과 제빙기·정수기 사용수칙을 다국어로 안내해 외국인 근로자도 쉽게 이용할 수 있도록 했다.폭염 시간대에는 옥외작업을 탄력적으로 조정하고 충분한 휴게시간을 부여하고 있다. 또 작업 전 근로자를 대상으로 온열질환 주요 증상과 예방수칙, 응급조치 요령 등을 교육하고, 고령자·기저질환자 등 폭염 취약 근로자의 건강 상태도 수시로 확인하고 있다.특히 동부건설은 폭염이나 급박한 위험 상황이 발생할 경우 근로자가 즉시 작업을 멈출 수 있도록 작업중지권 사용을 적극 보장하고 있다. '안전보다 우선되는 작업은 없다'는 원칙 아래 근로자가 스스로 위험을 인지하고 대응할 수 있는 현장 문화를 정착시킨다는 방침이다.장마철 풍수해 대응도 강화하고 있다. 동부건설은 집중호우와 태풍에 대비해 수해방지 자재·장비 확보, 배수시설 점검, 전기기계·기구 사전점검, 비상연락망 정비 등을 실시하고 있다. 또한 굴착부, 사면, 흙막이, 침수 예상구역 등 취약구간을 중심으로 사전점검을 확대해 위험요인을 선제적으로 관리하고 있다.일부 현장에서는 드론을 활용한 점검도 병행하고 있다. 사람이 접근하기 어려운 사면, 상부 구조물, 침수 우려 구간 등을 드론으로 확인해 점검 사각지대를 줄이고, 이상 징후가 발견될 경우 즉시 보완조치를 시행하는 방식이다.동부건설 관계자는 "여름철 안전관리는 단순한 계절 점검이 아니라 현장의 작업 방식과 대응 속도를 바꾸는 문제"라며 "폭염·풍수해 등 계절성 위험요인에 대해 다양한 점검과 예방 활동을 통해 근로자가 체감할 수 있는 안전관리 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.