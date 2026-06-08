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“태그하고 학원비 할인 받자”…BC카드 6월 마이태그 이벤트

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이선영 기자

승인 : 2026. 06. 08. 17:29

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/BC카드
BC카드는 고물가 시대 교육비 부담 완화를 위한 고객 맞춤형 할인 서비스 '마이태그' 이벤트를 6월 한달간 진행한다고 8일 밝혔다.

마이태그는 생활금융플랫폼 '페이북'에서 고객이 원하는 혜택을 선택하고 BC 개인 신용·체크 카드로 결제하면 할인 혜택을 받을 수 있는 서비스다.

이번 이벤트는 이달 30일까지 진행되며 BC카드 회원사(우리카드, 하나카드, NH농협카드, IBK기업은행, KB국민카드, iM뱅크, BNK부산은행, BNK경남은행, 신한카드, Sh수협은행, 광주은행, BC바로카드 등) 발급 카드 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

6월 마이태그는 학원비를 비롯해 쇼핑, 외식, 간편결제, 스포츠 등 고객들의 일상 소비 영역 전반에 걸쳐 다양한 혜택을 마련한 것이 특징이다.

먼저 학원 업종에서 30만원 이상 BC카드로 결제 시 5000원 할인 혜택을 제공한다. 대부분의 학원 업종에서 이용 가능해 본인 혹은 자녀 교육비 지출이 큰 고객들의 실질적인 비용절감에 도움이 될 것으로 기대된다.

온·오프라인 쇼핑 혜택도 강화했다. 네이버페이로 100만원 이상 결제 시 5000원 할인을 제공하며 쿠팡에서는 1만원 이상 결제 시 0.5% 할인(최대 100원)을 하루 1회씩 총 3회까지 받을 수 있다. 또한 8일부터는 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM) 마이태그가 추가되며 10만원 이상 결제 시 3%(최대 1만원) 할인 혜택을 받을 수 있다.

생활밀착형 할인혜택도 준비했다. 다이소에서는 1만원 이상 결제 시 100원 할인 혜택을 1일 1회 제공하며 최대 5회까지 제공한다. CU·세븐일레븐·이마트24 등 편의점 업종에서는 1만원 이상 결제 시 1000원을 할인 받을 수 있다.

주말 커피 할인 이벤트도 진행한다. 더벤티·매머드커피·메가MGC커피·컴포즈커피에서 토·일요일에 5000원 이상 결제 시 건당 500원씩 개인당 최대 2회, 총 1000원까지 할인 혜택을 제공한다.

스포츠와 외식 등 문화·여가 혜택도 마련했다. KT위즈 홈경기(수원KT위즈파크) 티켓을 1만원 이상 결제하면 기존 상시 2000원 할인에 1000원 추가 할인 혜택을 제공한다. 아웃백스테이크하우스와 빕스에서는 10만원 이상 결제 시 5000원 할인 혜택을 받을 수 있다.

김호정 BC카드 상무는 "이번 6월 마이태그는 교육비와 생활물가 부담이 큰 고객들에게 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 구성했다"며 "앞으로도 고객 소비 트렌드와 니즈를 반영한 맞춤형 할인 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 마이태그 혜택은 BC카드 결제 전 페이북 앱에서 해당 혜택을 반드시 태그해야 적용되며 각 태그별 조건 충족 시 할인 혜택이 적용된다.
이선영 기자

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