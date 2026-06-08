“태그하고 학원비 할인 받자”…BC카드 6월 마이태그 이벤트

마이태그는 생활금융플랫폼 '페이북'에서 고객이 원하는 혜택을 선택하고 BC 개인 신용·체크 카드로 결제하면 할인 혜택을 받을 수 있는 서비스다.
이번 이벤트는 이달 30일까지 진행되며 BC카드 회원사(우리카드, 하나카드, NH농협카드, IBK기업은행, KB국민카드, iM뱅크, BNK부산은행, BNK경남은행, 신한카드, Sh수협은행, 광주은행, BC바로카드 등) 발급 카드 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.
6월 마이태그는 학원비를 비롯해 쇼핑, 외식, 간편결제, 스포츠 등 고객들의 일상 소비 영역 전반에 걸쳐 다양한 혜택을 마련한 것이 특징이다.
먼저 학원 업종에서 30만원 이상 BC카드로 결제 시 5000원 할인 혜택을 제공한다. 대부분의 학원 업종에서 이용 가능해 본인 혹은 자녀 교육비 지출이 큰 고객들의 실질적인 비용절감에 도움이 될 것으로 기대된다.
온·오프라인 쇼핑 혜택도 강화했다. 네이버페이로 100만원 이상 결제 시 5000원 할인을 제공하며 쿠팡에서는 1만원 이상 결제 시 0.5% 할인(최대 100원)을 하루 1회씩 총 3회까지 받을 수 있다. 또한 8일부터는 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM) 마이태그가 추가되며 10만원 이상 결제 시 3%(최대 1만원) 할인 혜택을 받을 수 있다.
생활밀착형 할인혜택도 준비했다. 다이소에서는 1만원 이상 결제 시 100원 할인 혜택을 1일 1회 제공하며 최대 5회까지 제공한다. CU·세븐일레븐·이마트24 등 편의점 업종에서는 1만원 이상 결제 시 1000원을 할인 받을 수 있다.
주말 커피 할인 이벤트도 진행한다. 더벤티·매머드커피·메가MGC커피·컴포즈커피에서 토·일요일에 5000원 이상 결제 시 건당 500원씩 개인당 최대 2회, 총 1000원까지 할인 혜택을 제공한다.
스포츠와 외식 등 문화·여가 혜택도 마련했다. KT위즈 홈경기(수원KT위즈파크) 티켓을 1만원 이상 결제하면 기존 상시 2000원 할인에 1000원 추가 할인 혜택을 제공한다. 아웃백스테이크하우스와 빕스에서는 10만원 이상 결제 시 5000원 할인 혜택을 받을 수 있다.
김호정 BC카드 상무는 "이번 6월 마이태그는 교육비와 생활물가 부담이 큰 고객들에게 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 구성했다"며 "앞으로도 고객 소비 트렌드와 니즈를 반영한 맞춤형 할인 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 마이태그 혜택은 BC카드 결제 전 페이북 앱에서 해당 혜택을 반드시 태그해야 적용되며 각 태그별 조건 충족 시 할인 혜택이 적용된다.