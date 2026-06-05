한솔테크닉스, 오창공장 640억 매각…재무구조 개선 ‘속도’

유동성 확보·재무 건전성 강화 기대

1 0 한솔테크닉스 오창공장 모습.

한솔테크닉스가 글로벌 사업구조 재편과 재무 건전성 강화를 위해 충북 청주시 오창읍에 위치한 오창공장을 매각한다.한솔테크닉스는 5일 이사회를 통해 오창공장을 화장품 OGM(글로벌 규격 생산) 전문 기업인 코스메카코리아에 640억원 규모로 매각하기로 결의했다고 밝혔다. 매수인인 코스메카코리아는 충북 음성에 본사를 둔 화장품 분야 전문 기업으로 국내외 사업 네트워크를 활발히 확장하고 있다.이번 매각은 한솔테크닉스가 추진 중인 글로벌 사업구조 재편의 일환이다. 최근 한솔테크닉스는 생산 효율성을 높이기 위해 국내 사업장의 일부 제품 생산 거점을 해외로 이전해 왔으며, 이 과정에서 발생한 유휴 자산을 매각해 자산 운영 효율성을 극대화하고 재무 건전성을 강화한다는 전략이다.그간 시장에서는 한솔테크닉스가 적극적인 인수합병과 지분 투자를 이어오면서 차입금 증가에 따른 재무 부담 우려가 제기되기도 했다. 하지만 이번 선제적인 유휴 자산 매각으로 대규모 현금을 확보하게 됨에 따라, 일각의 재무 우려를 불식시키고 안정적인 재무 구조를 갖추게 됐다는 평가다.한솔테크닉스 관계자는 "이번 매각은 재무구조 개선과 경영 효율성 제고를 위한 전략적 결정"이라며 "확보된 재원을 통해 재무 건전성을 강화하고 기업 및 주주 가치를 높이는 데 최선을 다할 것"이라고 강조했다.이번 거래는 연내 마무리될 예정이며, 매각 대금은 유동성 확보와 재무구조 개선을 위해 활용될 계획이다.