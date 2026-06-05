상생협력기금 100억 투입…중소·소상공인 ‘전환’ 지원 나선다

중기부, KB금융과 대·중소기업 상생기금 100억 출연…벤처펀드 출자 등 4대 핵심 사업 추진

1 0 한성숙 중기부 장관이 5일 서울 영등포구 KB금융그룹 본사에서 열린 '대중소기업 상생협력기금 출연식'에서 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 양종희 KB 금융지주 회장, 한성숙 중기부 장관, 변태섭 대중소기업농어업협력재단 사무총장)

정부가 중소기업과 소상공인의 자생력 강화와 포용금융 실천을 위해 100억원 규모의 대·중소기업 상생협력기금을 투입한다. 이번 출연은 기존의 특정 협력사 지원 중심에서 벗어나, 협력 관계가 없는 중소기업과 소상공인까지 지원 대상을 대폭 확대한 '공동협력사업'의 첫 사례라는 점에서 산업계의 큰 주목을 받고 있다.중소벤처기업부는 5일 서울 영등포구 KB금융그룹 본사에서 '대·중소기업 상생협력기금 출연식'을 개최했다. 이날 현장에는 한성숙 중기부 장관, 양종희 KB금융 회장, 대·중소기업농어업협력재단 사무총장 등이 참석해 기금 출연과 주요 사업 계획을 공유했다. 이번 사업은 중소기업의 디지털·친환경·안전 분야 경쟁력을 강화하고, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영과 지역사회 가치 창출 등 사회적 책임 문화를 확산하는 데 방점을 찍고 있다.출연금은 기업의 체질 개선을 위한 4대 핵심 분야에 집중적으로 활용된다. 우선 인공지능 전환(AX) 사업을 통해 지역 제조기업에는 인공지능 기반의 디지털 솔루션을 도입하고, 소상공인에게는 스마트 오더와 고객 분석 마케팅 시스템을 제공해 지역 산업과 상권 활성화를 적극적으로 지원한다. 녹색 전환(GX) 사업에서는 공급망 중소기업을 대상으로 맞춤형 기후금융 교육을 실시하는 한편, 설비·환경·경영 전반이 한국형 녹색분류체계(K-택소노미) 기준에 부합할 수 있도록 전문 컨설팅을 지원할 계획이다.안전 전환(SX) 사업은 영세사업장에 인공지능(AI) CCTV와 센서 기반의 안전감지 시스템·산업안전 컨설팅을 무상으로 지원하는 데 힘쓴다. 동시에 안전기술을 보유한 중소기업에는 판로 확대를 위한 컨설팅을 제공해 해당 기업들의 매출 증대를 뒷받침할 방침이다. 마지막으로 상생협력기금 처음으로 벤처펀드 출자가 이뤄지는 상생협력모펀드에는 KB금융이 모펀드 1호에 30억원을 출자한다. 이렇게 조성된 자펀드는 유엔 지속가능발전목표(SDGs)에 부합하는 지역 소셜벤처 기업들을 발굴해 임팩트 투자를 진행하며, 여기서 발생한 투자 성과금은 다시 기금으로 환류해 지속적인 재투자가 가능한 선순환 구조를 만들어 나갈 예정이다.한성숙 중기부 장관은 "최근 산업현장의 급격한 변화 속에서 대기업과 중소기업, 금융권 간의 상생과 협력이 그 어느 때보다 중요한 시점"이라며 "KB금융의 이번 출연이 금융권 상생협력 문화 확산의 훌륭한 마중물이 되기를 기대한다"고 밝혔다.이어 "정부 차원에서도 이러한 상생협력 우수 사례가 산업계 전반에 적극적으로 확산될 수 있도록 정책적 지원과 홍보를 아끼지 않겠다"고 강조했다.