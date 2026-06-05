IUCN, ‘한국의 갯벌 2단계’ 세계유산 확대 등재 권고

7월 부산에서 최종 확대 등재 여부 결정

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국제자연보전연맹(IUCN)이 '한국의 갯벌 2단계' 확대 등재를 유네스코 세계유산위원회에 권고했다. 최종 결정은 오는 7월 부산에서 열리는 제48차 세계유산위원회에서 이뤄진다.해양수산부와 국가유산청은 5일 IUCN이 '한국의 갯벌 2단계'에 대한 세계유산 확대 등재를 유네스코 세계유산위원회에 권고했다고 밝혔다. IUCN은 2단계 확대 대상이 세계유산 등재기준을 충족하고, 완전성·보호·관리 요건도 갖췄다고 평가했다.이번 확대 등재가 최종 확정될 경우 한국의 갯벌은 △보성-순천-여수-고흥갯벌 △신안-무안 탄도만 갯벌 △무안 함해만 갯벌 △고창갯벌 △서천갯벌 △서산갯벌 등 총 6개 요소로 구성된 연속유산이 된다.한국의 갯벌은 2021년 제44차 세계유산위원회에서 서천·고창·신안·보성-순천 갯벌 등 4개 갯벌이 등재된 바 있다. 당시 위원회는 '탁월한 보편적 가치' 강화를 위해 추가 갯벌의 2단계 등재를 권고했고, 이번 IUCN 권고는 그 후속 조치다.IUCN은 이번 권고와 함께 추가 갯벌 지역에 대한 지속적인 분석과 지역사회 지지 확보, 전통 어업방식 및 갯벌 자원 채취 문화 계승, 동아시아-호주 철새 이동경로 보전을 위한 관련 당사국과의 국제 협력 강화도 권고했다.해수부와 유산청은 관련 지방정부·지역사회·등재추진단 등과 협력해 IUCN 권고사항을 이행하고, 7월 세계유산위원회에서 최종 등재 결정이 이뤄질 수 있도록 대응할 방침이다.