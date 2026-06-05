부산항 AI 대전환 속도…BPA, ‘K-해양 AI 벨트’ 구축 착수

국방·항만·조선·문화 4대 분야 피지컬 AI 선도사업 발굴

인재·창업·인프라 아우르는 해양 AI 생태계 조성 전략 마련

[260605 보도사진] 참석자 단체사진 0 지난달 29일 부산시티호텔에서 열린 'K-해양 AI 벨트 조성' 연구용역 착수보고회에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. / 제공=부산항만공사

부산항만공사(BPA)가 부산정보산업진흥원과 함께 대한민국 해양산업의 인공지능 대전환(AX)을 이끌 'K-해양 인공지능(AI) 벨트' 조성에 본격 착수했다.부산항만공사에 따르면 양 사는 지난달 29일 부산시티호텔에서 'K-해양 AI 벨트 조성 전략 수립 연구용역' 착수보고회를 열고, 부산을 글로벌 해양 AI 허브도시로 육성하기 위한 전략 수립에 나섰다.'K-해양 AI 벨트'는 부산을 중심으로 국방·항만·조선·국방·문화 등 해양산업 전반에 AI를 접목해 대한민국 해양산업 경쟁력을 강화하고, 국가 차원의 해양 AI 중심 거점을 구축하는 대형 전략 프로젝트다.이번 연구에서는 대한민국 해양 AI 벨트 종합계획 수립, 국방, 항만, 조선, 문화 4대 분야 피지컬 AI 선도 사업 발굴, '인재-창업-인프라' 해양 AI 벨트 종합 생태계 조성 전략 기획 등을 중점 추진할 예정이다.그 중 항만분야 중점 과제는 지난 2월 부산항만공사가 수립한 '부산항 AI 대전환 계획'과 연계될 수 있도록 추진한다. 부산항만공사는 이번 용역을 통해 △부산항에 특화된 피지컬 AI 연구 기획 및 사업화 △부산항 AX 추진전략에 부합하는 세부계획 수립-실증·확산-지원 방안 △국가 AX 정책추진에 맞춘 사업 추진체계 및 세부 추진절차도 마련할 계획이다.양 사는 단순한 연구용역 수준을 넘어 국가 예비타당성조사 대응, 대형 국책사업 기획과 예산확보를 위한 사업계획서 마련, 해양 AI 산업 생태계 조성, 전문인재 양성 및 산학연 협력체계 구축까지 연계해 부산을 국가 해양 AI 전략의 핵심 거점으로 육성할 방침이다.송상근 부산항만공사 사장은 "부산정보산업진흥원과 긴밀히 협업하여 부산항을 AI 기반 스마트 항만으로 조성하기 위한 백년대계를 성공적으로 수립하고, 국내 기술 기업과의 공동연구 협력도 강화하겠다"고 밝혔다.