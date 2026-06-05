닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 정책

부산항 AI 대전환 속도…BPA, ‘K-해양 AI 벨트’ 구축 착수

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260605010001818

글자크기

닫기

이지훈 기자

승인 : 2026. 06. 05. 14:40

Advertisements

Advertisements

국방·항만·조선·문화 4대 분야 피지컬 AI 선도사업 발굴
인재·창업·인프라 아우르는 해양 AI 생태계 조성 전략 마련
[260605 보도사진] 참석자 단체사진
지난달 29일 부산시티호텔에서 열린 'K-해양 AI 벨트 조성' 연구용역 착수보고회에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. / 제공=부산항만공사
부산항만공사(BPA)가 부산정보산업진흥원과 함께 대한민국 해양산업의 인공지능 대전환(AX)을 이끌 'K-해양 인공지능(AI) 벨트' 조성에 본격 착수했다.

부산항만공사에 따르면 양 사는 지난달 29일 부산시티호텔에서 'K-해양 AI 벨트 조성 전략 수립 연구용역' 착수보고회를 열고, 부산을 글로벌 해양 AI 허브도시로 육성하기 위한 전략 수립에 나섰다.

'K-해양 AI 벨트'는 부산을 중심으로 국방·항만·조선·국방·문화 등 해양산업 전반에 AI를 접목해 대한민국 해양산업 경쟁력을 강화하고, 국가 차원의 해양 AI 중심 거점을 구축하는 대형 전략 프로젝트다.

이번 연구에서는 대한민국 해양 AI 벨트 종합계획 수립, 국방, 항만, 조선, 문화 4대 분야 피지컬 AI 선도 사업 발굴, '인재-창업-인프라' 해양 AI 벨트 종합 생태계 조성 전략 기획 등을 중점 추진할 예정이다.

그 중 항만분야 중점 과제는 지난 2월 부산항만공사가 수립한 '부산항 AI 대전환 계획'과 연계될 수 있도록 추진한다. 부산항만공사는 이번 용역을 통해 △부산항에 특화된 피지컬 AI 연구 기획 및 사업화 △부산항 AX 추진전략에 부합하는 세부계획 수립-실증·확산-지원 방안 △국가 AX 정책추진에 맞춘 사업 추진체계 및 세부 추진절차도 마련할 계획이다.

양 사는 단순한 연구용역 수준을 넘어 국가 예비타당성조사 대응, 대형 국책사업 기획과 예산확보를 위한 사업계획서 마련, 해양 AI 산업 생태계 조성, 전문인재 양성 및 산학연 협력체계 구축까지 연계해 부산을 국가 해양 AI 전략의 핵심 거점으로 육성할 방침이다.

송상근 부산항만공사 사장은 "부산정보산업진흥원과 긴밀히 협업하여 부산항을 AI 기반 스마트 항만으로 조성하기 위한 백년대계를 성공적으로 수립하고, 국내 기술 기업과의 공동연구 협력도 강화하겠다"고 밝혔다.
이지훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기