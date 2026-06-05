[취재후일담]“영업 못하면 하나맨 아냐”…강성묵 하나증권 대표도 ‘1호 영업사원’

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현장에서 하나금융그룹은 "영업 DNA가 강한 조직"이라고 불립니다. 함영주 하나금융 회장은 은행장 시절부터 영업통으로 꼽혀왔고 2023년에 당시 하나카드 대표였던 이호성 하나은행장을 그룹 '1호 영업사원'으로 지목하며 계열사 CEO들에게 영업의 중요성을 강조하기도 했습니다.강성묵 하나증권 대표도 지난해 본인의 명함에 '1호 영업사원'이라는 문구를 새겨 넣었습니다. 대표의 지시에 임원들 명함에도 '영업사원'이라는 문구가 들어갔습니다. 사장부터 임원까지 영업의 전면에 서겠다는 뜻을 명함에 담은 것입니다.부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 실적 변동성이 커지면서 하나증권은 최근 몇 년간 사업 포트폴리오를 다시 짜는 과정에 있었습니다. 자산관리(WM), 기업금융(IB), 세일즈앤트레이딩(S&T)을 중심으로 성장 기반을 다시 만들어야 하는 국면입니다. 이 시점에서 대표가 '1호 영업사원'을 자처한 것은 조직 전체를 현장 중심으로 돌리겠다는 신호로 읽힙니다.강 대표는 신년사에서 2026년을 "더 이상 물러설 수 없는 배수의 진을 친 해"라고 규정한 바 있습니다. 발행어음을 기반으로 생산적 금융을 확대하고, 인공지능(AI)으로 의사결정과 실행을 고도화해 종합금융투자사업자로서 새로운 자금 공급 역할을 키우겠다는 메시지를 냈습니다.이호성 하나은행장은 하나카드 대표 시절 트래블로그 흥행으로 존재감을 키운 바 있는데요. 당시 하나카드는 순이익과 건전성 측면에서 과제를 안고 있었기에 내부에서는 '영업사원 1호'라는 타이틀이 칭찬인 동시에 더 뛰라는 주문에 가깝다는 말도 나오곤 했습니다.강 대표의 명함도 같은 맥락에서 읽힙니다. 하나증권은 PF 부담을 덜어내고 다시 성장성을 보여줘야 합니다. WM에서는 고액자산가와 법인 고객을 붙잡아야 하고, IB에서는 기업 자금 수요를 발굴해야 합니다. S&T 역시 기관과 법인 고객을 상대로 거래를 만들어내야 성과가 납니다. 발행어음도 마찬가지입니다. 금융당국이 강조하는 생산적 금융과 모험자본 공급도 결국 투자처를 찾아야 가능한 일입니다.함 회장의 현장 중심 경영, 이 행장의 '1호 영업사원' 상징성, 강 대표의 명함 변화는 서로 다른 계열사의 사례처럼 보이지만 결국 고객과 직접 만나는 힘을 금융회사의 본질로 보는 하나금융식 경영 방식으로 이어집니다.강 대표에게 올해는 이 메시지를 실적으로 증명해야 하는 시기입니다. '1호 영업사원'이라는 문구가 명함 속 상징에 그칠지 하나증권의 체질 개선을 이끄는 출발점이 될지는 결국 현장에서 판가름 날 것으로 보입니다.