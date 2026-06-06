오세훈 “투표용지 부족은 헌정 유린…철저·투명한 진상조사 촉구”

오세훈 “투표용지 부족은 참정권 침해”…진상규명 촉구

선관위 책임론 제기…해체 수준 개혁·책임자 처벌 요구

소감 밝히는 오세훈 후보<YONHAP NO-3849> 0 오세훈 서울시장이 제9회 전국동시지방선거일 다음날인 4일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 소감을 밝히고 있다./연합

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 철저한 진상 규명과 책임자 처벌을 촉구했다.오 시장은 6일 담화문을 내고 전국 50개 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대해 "어떤 변명으로도 정당화될 수 없는 엄중한 참정권 침해이자 헌정 유린"이라며 "결과에 영향이 없으면 괜찮다는 식의 안일한 행정 편의주의는 청년들이 그토록 갈구하는 공정과 상식의 가치를 짓밟는 처사"라고 비판했다.그는 "서울시장으로서 관내에서 시민들의 소중한 주권이 이토록 무력하게 침해당한 것에 깊은 유감을 표하며 정부와 중앙선거관리위원회에 강력히 촉구한다"고 강조했다.오 시장은 투표용지 부족 사태의 원인을 명확히 밝혀야 한다고 강조했다. 그는 "투표용지 예측 실패와 공급망 부실의 원인이 무엇인지, 고의나 중대한 과실은 없었는지 명명백백히 밝혀내야 한다"며 "국회는 국정조사를 포함해 특검 등 모든 수단을 동원해 진상을 규명해야 할 것"이라고 말했다.이어 선관위의 책임론도 제기했다. 오 시장은 선관위가 고질적인 기강 해이를 보이고 있다며 책임자에 대한 엄중한 처벌과 인적 쇄신, 조직 개혁이 필요하다고 주장했다. 또 같은 사태가 반복되지 않도록 선거 관리 시스템을 전면 개혁해야 한다고 밝혔다.마지막으로 오 시장은 "선거 결과가 어떻게 나왔든 과정에서의 절차적 정의가 무너졌다면 그 선거는 상처입은 선거"라며 "정부는 서울시민의 소중한 한 표가 선거 당국의 무능으로 인해 버려지는 일이 없도록 모든 노력을 다해야 할 것"이라고 지적했다.