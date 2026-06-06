李대통령, 보훈병원 유공자 위문…“희생·헌신 감사”

이재명 대통령, 보훈병원 위문 0 이재명 대통령이 현충일인 6일 서울 강동구 중앙보훈병원에서 입원 치료 중인 국가유공자들을 위문하고 있다. 제공=청와대

이재명 대통령, 시장 방문 0 이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일 서울 강동구 중앙보훈병원 위문 방문 후 인근 길동복조리시장에서 상인들과 기념촬영을 하고 있다. /제공=청와대

이재명 대통령과 김혜경 여사는 현충일인 6일 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념식에 참석한 뒤 서울 중앙보훈병원을 찾아 입원한 국가유공자들을 위문했다.이 대통령과 김 여사는 국가유공자들을 만나 건강 상태 등을 물으며 위로했고, 국가를 위한 희생과 헌신에 대한 감사의 뜻을 밝혔다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 전했다.이 대통령은 이들에게 "여러분들의 희생과 헌신 덕분에 오늘의 대한민국이 세계에서 인정받는 나라가 될 수 있었다"고 강조했다.월남 참전 유공자이자 백마부대에서 복무했던 박형우 씨는 이 대통령에게 "만약에 전쟁이 일어나면 또다시 최전방으로 보내달라. 나라를 위해 희생할 준비가 돼 있다"고 말했다.이에 이 대통령은 "그 마음에 감사드린다. 전쟁 나지 않도록 하겠다"고 화답했다."병원이 너무 편하고 좋다"는 월남 참전 유공자 황대식 씨에게 이 대통령은 "그래도 얼른 나으셔서 퇴원하셔야죠"라고 말해 병실 안에 웃음이 번지기도 했다.이 대통령 부부는 이날 만난 국가 유공자들을 비롯해 전국의 보훈병원과 위탁 의료기관에 입원 중인 국가유공자 및 보훈 가족 8천800여명에게 홍삼 선물 세트를 위문품으로 전달했다.한편 이 대통령 부부는 이후 강동구 길동복조리시장을 '깜짝' 방문해 민생 현장의 목소리를 청취했다.이 대통령 부부는 시장 곳곳을 둘러보며 상인들에게 "오늘 장사 어떠세요", "많이 파셨어요"라고 물으며 최근 시장 경기를 살폈다.자신을 군 부상자의 어머니라고 소개한 한 주민은 "현충일 추념사를 잘 들었다"며 "부상 장병 지원 체계를 개선하겠다고 해줘 감사하다"고 말했다.이 대통령 부부는 상인회 관계자 및 강동구를 지역구로 둔 더불어민주당 이해식 의원과 시장 안에 있는 식당에서 냉면과 수육, 만두로 오찬을 했다.