빅테크 밀착해 ‘3대 메가’ 판 키운 李…“대체불가 AI 공급망 핵심국가 도약”

이재명 대통령, 글로벌 AI 리더 만찬 0 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배하고 있다. 왼쪽부터 정의선 현대차그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장, 이재명 대통령, 최태원 SK 회장, 이해진 네이버 이사회 의장, 김용범 정책실장. / 연합뉴스

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 글로벌 빅테크 대표들과 회동하며 '3대 메가프로젝트' 사업의 규모와 실행력을 한껏 키웠다.'샌프란시스코 AI(인공지능) 선언'을 통해 "글로벌 AI 공급망 핵심국가로 도약하겠다"는 비전을 제시한 이 대통령은 대한민국의 AI 여정에 글로벌 빅테크들이 함께해 줄 것을 요청했다.글로벌 빅테크들은 이 대통령 순방을 계기로 삼성전자, SK그룹과 총 9500억 달러(약 1400조원) 규모의 반도체 계약을 맺고, 총 5 기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터 협력 등을 결의하며 화답했다.이 대통령이 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI를 축으로 한 '3대 메가프로젝트'를 추진하겠다고 밝힌 지 한 달여 만에 프로젝트의 핵심 역할을 담당하는 글로벌 빅테크들과 밀착하며 AI 공급망 핵심국가 도약에 힘이 실리는 모습이다.김용범 청와대 정책실장은 이날 샌프란시스코 현지 프레스센터에서 "SK는 엔비디아 등 글로벌 빅테크 기업들과 향후 5년간 7500억 달러 규모(1085조 원)에 달하는 첨단메모리 반도체의 장기적 공급 협력(구매 계약)을 진행하기로 했다"고 밝혔다.김 실장은 "삼성전자와 브로드컴은 2000억 달러(290조원) 규모 첨단 메모리 반도체 공급과 AI 칩 생산을 위한 파운드리 협력 업무협약을 체결했다"고 말했다.SK텔레콤은 엔비디아, 앤트로픽, 아마존웹서비스(AES) 등과 약 5GW, GPU(그래픽 처리 장치) 약 200만장의 대규모 AI 데이터센터 투자 협력을 추진하기로 했고, 네이버는 엔비디아와의 전략적 투자 협약을 통해 총 100억 달러(약 14조 6000억원) 규모의 글로벌 AI 팩토리를 구축하기로 합의했다.현대차그룹은 엔비디아와 AI 로봇을 개발·검증할 수 있는 '로봇 레퍼런스 플랫폼'을 공동 구축하기로 하는 등 피지컬 AI 분야에서도 구체적인 성과가 나왔다.이 대통령은 샌프란시스코에 도착하자마자 젠슨황 엔비디아 대표이사(CEO), 샘 알트만 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO를 각각 만나 글로벌 AI 공급망 핵심국 도약을 위한 협력을 당부했다. 이어진 '샌프란시스코 AI 서밋'에서도 이들과 구체적인 협력을 논의했다.황 CEO와 탄 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장과는 해변이 보이는 현지 야외 테라스에서 맥주를 곁들인 만찬을 나누며 협력 의지를 다졌다. 이른바 '샌프란시스코 깐부 회동'에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장도 함께했다.특히 이 대통령과 CEO들은 건배사로 "우리는 식구다"라고 외치며 글로벌 AI 공급망 분야 협력에 힘을 모으기로 의기투합했다이 대통령은 25일 '실리콘밸리 벤처투자 밋업', 동포 오찬 간담회에 참석한 이후 다음 순방지인 브라질 브라질리아로 이동한다.