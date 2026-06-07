새만금 수소산업 투자 속도전…김윤덕 국토장관, 중국 현장서 해법 찾는다

이미지 0 중국 다싱 국제 수소에너지 시범구./국토부

정부가 새만금을 수소·인공지능(AI) 기반 첨단산업 거점으로 육성하기 위해 세계 최대 수소시장인 중국의 수소산업 생태계 현장을 직접 점검한다. 지난 2월 체결된 약 9조원 규모의 새만금 투자협약 이행에 속도를 내기 위한 행보다.국토교통부는 김윤덕 장관을 단장으로 한 출장단이 오는 8일부터 10일까지 중국을 방문해 수소 생산·이송·저장·활용 전 주기에 걸친 인프라 구축 현황과 정책 동향을 살펴본다고 7일 밝혔다.이번 방문은 정부와 현대차그룹이 올해 2월 체결한 새만금 투자협약을 뒷받침하기 위해 마련됐다. 정부는 현대차그룹이 추진하는 태양광 기반 수전해 플랜트와 AI 수소시티 조성 사업이 조기에 추진될 수 있도록 행정·재정 지원 방안을 검토할 계획이다.새만금에서 생산되는 그린수소는 향후 배관망과 튜브트레일러 등을 통해 수변도시 등 지역 내로 공급된다. 수소충전소를 비롯해 항만·물류장비, 수소 모빌리티 등 다양한 분야에 활용될 예정이다.중국은 수소산업 육성을 위해 5대 수소 시범도시군을 지정하고 재생에너지를 활용한 대규모 생산시설을 구축해 세계 최대 수소 생산·소비국으로 평가받고 있다. 국토부는 중국 사례를 분석해 새만금의 지리·산업 여건에 맞는 지원 방안을 마련한다는 방침이다.출장단은 첫날인 8일 베이징 다싱 국제 수소에너지 시범구를 방문해 수소 생산부터 활용까지 이어지는 수소 생태계를 점검한다. 수소연료전지 핵심 부품인 스택(Stack) 기술 개발 현황과 국산화 수준을 살펴보고, 대규모 수소충전소 운영 기업을 찾아 안전관리 체계와 운영 효율성도 확인할 예정이다.오는 9일에는 내몽골에 위치한 세계 최대 수준의 그린수소 생산기지를 방문한다. 풍력·태양광 발전과 수전해 설비의 연계 운영 현황, 수소 공급 인프라 구축 사례 등을 집중적으로 살펴볼 계획이다.김윤덕 국토부 장관은 "새만금에 안정적인 수소 공급 인프라를 구축하고 기업 수요를 반영한 정책을 마련하는 것이 중요하다"며 "중국의 선도 사례를 바탕으로 가용한 지원 수단을 총동원해 새만금 투자 이행을 적극 지원하겠다"고 말했다.