張 “재선거” 압박에… 與 “정치쇼” 비판

한병도 더불어민주당 원내대표가 7일 국회에서 현안 관련 긴급 기자간담회를 하고 있다. 한 원내대표는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "민주당은 8일 국정조사 요구서를 제출하고, 국회의장에게 신속한 본회의 개최를 요구할 것"이라고 밝혔다. /송의주 기자