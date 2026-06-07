책임론 분출속 버티는 張… 野 원내대표 선거가 운명 가른다

장동혁 국민의힘 대표가 7일 국회에서 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 기자회견을 하고 있다. 장 대표는 6·3지방선거 서울 지역 등 투표용지 부족 사태를 이유로 '재선거' 필요성을 제기하며 이재명 대통령에게 유럽 순방 전 이 문제에 대해 긴급 회담을 요구했다. /송의주 기자 songuijoo@