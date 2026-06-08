닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

중기부, 모두의 창업 등 특별성과 포상금 총 8400만원 수여

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002292

글자크기

닫기

오세은 기자

승인 : 2026. 06. 08. 10:30

Advertisements

Advertisements

'2026년 MZ 어벤져스 스타트업 데이' 개최
중소벤처기업부는 8일 성과를 낸 직원에게 즉각적인 보상을 제공하는 특별성과 수시 포상을 실시하고, 조직 문화 혁신을 위한 '2026년 MZ(밀레니얼+Z세대) 어벤져스 스타트업(신생 벤처기업) 데이'를 개최했다.

중기부는 기존의 성과평가 체계로 보상하기 어려운 탁월한 성과를 발굴·보상해 성과 중심의 공직문화를 확산하고자 이번 수시 포상을 마련했다. 주요 포상 대상은 국정 현안 대응, 객관적 성과 입증, 공식적 성과 인정 등을 기준으로 민관 합동 공적심의위원회를 거쳐 최종 선정됐다.

주요 성과로는 역대 최대 규모의 참여자를 기록한 '모두의 창업 프로젝트(3700만원)', 중동전쟁 위기 대응과 수출 활성화를 이끈 '중동전쟁 대응 태스크포스(TF(4200만원)', 전국 최초 '수제버거 페스티벌' 모델을 창출한 배선욱 주무관(500만원) 등이 선정됐다. 중기부는 산하 공공기관 직원들에게도 장관 표창 등을 통해 성과 보상을 확대할 계획이다.

포상과 함께 개최된 2026년 MZ어벤져스 스타트업 데이는 '직함은 로그아웃(Log-out), 소통은 로그인(Log-in)'을 주제로 젊은 직원들이 조직문화 개선과 정책 혁신을 제안하는 자리로 마련됐다. 올해는 본부 중심 운영에서 지방청과 정책 집행기관 직원까지 참여 범위를 넓혀 현장성을 강화했다.

총 35명의 MZ어벤져스는 창업, 성장, 재도전 등 5개 팀으로 나뉘어 현장 인터뷰와 정책 체험 등 자율활동을 통해 개선 아이디어를 발굴할 예정이다.

노용석 중기부 제1차관은 타운홀미팅을 통해 "현장에 답이 있다는 믿음으로 정책을 고민한 직원들의 노고에 감사하다"며 "성과 보상 문화 정착과 젊은 세대의 창의적 아이디어를 바탕으로 조직과 정책에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 밝혔다.
오세은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

[검사수첩] ‘소재불명’ 뒤집은 檢 추적…8년 도피 코인사기범 잡았다

젠슨 황 “LG와 협력 놀랍게 발전”…구광모 “미래 협력 추가 논의”

[개장시황]코스피, 8% 폭락에 서킷브레이커 발동…8000선 붕괴

AI발 고용 충격, 금융권 정조준…은행 감원 기반 마련·자산관리사도 위기

지금 뜨는 뉴스

손톱에 세로줄이?...절대 무시하면 안되는 몸의 신호

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV

회식 줄고 일찍 귀가…서울 지하철 심야 승객 24% 줄었다

1초에 63개씩 팔렸다…‘불닭’ 누적 판매 100억개 돌파

[시승기] 르노 필랑트, 하이브리드·AI 품고 존재감 키웠다