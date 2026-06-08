닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

中企 여성 임금, 대기업 남성 연봉 37% 불과…“중기 성과공유 확산 지원 예산 현실화해야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002342

글자크기

닫기

오세은 기자

승인 : 2026. 06. 08. 09:26

Advertisements

Advertisements

특별급여 격차 83% 달해…생산성 혁신과 성과공유가 해결책
중기연, '대·중소기업 간 임금 격차 분석' 보고서 발표
1
대기업 남성 대비 임금총액 비중(2025).
대·중소기업 간 임금 격차가 심화하고 있다. 성별, 고용 형태, 기업 규모에 따른 격차는 물론, 근속 연수에 따른 임금 상승률마저 대기업보다 현저히 낮은 것으로 나타났다.

8일 노민선 중소벤처기업연구원 연구위원의 '대·중소기업 간 임금 격차 분석' 보고서에 따르면 2025년 기준 대·중소기업 간 임금 격차는 모든 급여 항목에서 2022년 대비 악화된 것으로 확인됐다.

임금 수준은 대기업 남성이 가장 높고 이어 대기업 여성, 중소기업 남성, 중소기업 여성 순으로 나타났다. 특히 중소기업 여성의 월 임금총액은 264만5000원으로 대기업 남성(711만원)의 37.2% 수준에 그쳤다. 시간당 임금으로 환산해도 중소기업 여성(1만9251원)은 대기업 남성(4만4315원)의 43.4%에 불과하다.

이 같은 격차의 핵심 원인은 성과급과 상여금을 포함한 특별급여에 있다. 중소기업의 월 평균 특별급여는 20만8000원으로 대기업(119만5000원)의 17.4% 수준에 머물렀다. 노 연구위원은 종사자 4인 이하 소상공인의 경우 특별급여가 대기업의 5.5% 수준에 그친다며, 임금 격차는 주로 성과급과 상여금 등 특별급여의 과도한 차이에서 비롯된다고 지적했다.

고용 형태에 따른 격차도 심각하다. 중소기업 여성 비정규직의 시간당 임금은 대기업 남성 정규직의 33.2% 수준에 불과했다. 기업 규모별로도 대기업 임금을 100으로 볼 때 중소기업 전체는 53.2% 수준이었으나, 4인 이하 소상공인은 37.8%까지 떨어져 규모가 작을수록 임금 양극화가 극심해지는 경향을 보였다.

근속년수에 따른 임금 상승 폭 역시 대기업과 중소기업 간 격차가 크다. 중소기업 근속 3∼5년 차 근로자의 월 임금(333만4000원)이 대기업 1년 미만 신입사원(344만7000원)보다 적은 것으로 나타났으며, 최근 5년간 중소기업 신입 근로자의 연평균 임금 인상률(2.9%)은 대기업(4.2%)보다 낮아 격차 확대를 부추기고 있다.

노 연구위원은 이러한 격차를 해소하기 위해 중소기업이 스스로 급여를 지급할 수 있는 '지불 여력'을 높이는 구조적인 정책 마련이 시급하다고 강조했다. 그는 우선 성과보상과 공유를 확대하기 위해 중소기업 근로자에게 실질적인 혜택이 돌아가도록 '성과공유 확산 지원사업'의 예산을 현실화하고, 중소기업 핵심 인력에 대한 성과보상을 확대하는 한편 '상생형 내일채움공제'를 활성화해야 한다고 제언했다.

또한 기술 격차가 곧 임금 격차로 이어지는 현실을 타개하기 위한 생산성 혁신 방안으로 중소기업 재직자의 인공지능(AI) 실무역량을 강화하고, 디지털 전환을 위한 현장 중심의 확산 체계를 구축해야 한다고 보았다. 마지막으로 사각지대 처우 개선을 위해 상대적으로 더 열악한 환경에 놓인 중소기업 비정규직과 여성 근로자들이 합당한 대우를 받을 수 있도록 실질적인 처우 개선책을 마련하는 것이 필수적이라고 강조했다.




오세은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

[검사수첩] ‘소재불명’ 뒤집은 檢 추적…8년 도피 코인사기범 잡았다

AI발 고용 충격, 금융권 정조준…은행 감원 기반 마련·자산관리사도 위기

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

츠베레프 ‘프랑스오픈’ 제패, 메이저 첫 우승

[사설] 주가·환율·금리, 거시지표 변동 위험 수위다

지금 뜨는 뉴스

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV

회식 줄고 일찍 귀가…서울 지하철 심야 승객 24% 줄었다

1초에 63개씩 팔렸다…‘불닭’ 누적 판매 100억개 돌파

[시승기] 르노 필랑트, 하이브리드·AI 품고 존재감 키웠다

中 지커, 첫 한국 출시 모델 ‘7X’ 공개…가격은 얼마