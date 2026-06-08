담양 보촌지구 개발 본궤도…2689세대 주거단지 조성

전남도 실시계획 인가, 6월 조성공사 착공

전남개발공사 0 담양 보촌지구 개발계획도

전남개발공사가 담양 보촌지구 도시개발사업 실시계획 인가를 완료하고 본격적인 사업 추진에 나선다.전남개발공사는 담양 보촌지구 도시개발사업 실시계획이 지난 5일 전라남도로부터 인가를 받음에 따라 6월 중 공사에 착수한다고 8일 밝혔다.담양 보촌지구 도시개발사업은 담양군 고서면 보촌리 일원 72만4223㎡ 부지에 2689세대 규모의 친환경 주거단지를 조성하는 사업이다. 공공 주도의 체계적인 개발을 통해 지역민의 주거복지 향상과 정주여건 개선을 목표로 추진되고 있다.전남개발공사는 지난 2017년 12월 담양군과 투자협약(MOU)을 체결한 이후 사업 검토에 착수했으며, 사업시행자로 참여한 뒤 전라남도와 담양군 등 관계기관과 협력해 개발제한구역 해제와 각종 인허가 절차를 진행해 왔다.특히 도시개발구역 지정과 개발계획 승인, 실시계획 인가 등 주요 행정절차를 순차적으로 마무리하며 사업 추진 기반을 마련했다.현재 협의보상 절차는 대부분 완료됐으며, 잔여 토지에 대해서는 수용재결 절차가 진행 중이다. 공사는 이달 착공해 오는 2030년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.보촌지구는 광주광역시 생활권과 약 5㎞ 거리에 위치해 우수한 교통 접근성을 갖춘 것이 강점으로 꼽힌다. 이에 따라 광주권 배후 주거단지로서 높은 경쟁력을 확보할 것으로 기대된다.또 전체 면적의 35.2%를 공원과 녹지 공간으로 조성해 친환경 저밀도 주거단지를 구현할 계획이다. '자연·소통·행복·여유(4-REST)'를 핵심 개발 콘셉트로 메타세쿼이아길과 보촌천 순환형 프롬나드, 보촌 테마숲 등 다양한 특화 공간도 조성된다.전남개발공사는 이를 통해 자연과 문화, 휴식이 어우러진 생태친화형 도시를 조성하고 전남·광주 광역생활권 시대를 선도하는 대표 정주도시로 육성한다는 방침이다.장충모 전남개발공사 사장은 "담양 보촌지구는 광주광역시와 인접한 입지적 강점을 바탕으로 전남·광주 통합시대 광역생활권 형성을 이끌 핵심 사업"이라며 "친환경 저밀도 주거단지이자 전남·광주 연접지역의 대표 상생 모델로 조성해 새로운 정주도시의 기준을 제시하겠다"고 말했다.