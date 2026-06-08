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젠슨 황-최태원 ‘AI 생태계’ 같이 꾸린다…AI 팩토리·R&D 등 공동 설계

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최인규 기자

승인 : 2026. 06. 08. 10:59

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8일 오전 기자회견 통해 파트너십 강화 의사
젠슨 황 "새로운 시장으로 더욱 확장할 것"
최태원 "엔비디아와 시장 수요 빠르게 대응"
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8일 오전 서울 종로구 SK서린빌딩에서 기자회견하고 있는 젠슨 황 CEO와 최태원 SK그룹 회장. /최인규 기자
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장이 'AI 생태계'를 함께 만들어가기로 했다. 그동안 메모리 반도체를 중심으로 구축해 온 협력 관계를 더욱 고도화하겠다는 방침이다.

8일 오전 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 기자회견을 통해 황 CEO는 "지금 전 세계적 AI 사업 수요는 엄청나다. 이는 SK와 파트너십을 맺는 이유"라며 이 같이 밝혔다.

황 CEO는 "SK와의 파트너십을 통해 AI 산업이 발전해왔다"며"우리의 파트너십은 새로운 시장으로 더욱 확장해나갈 것"이라고 했다. 이어 "지금이 시작점에 있는 상태고, 그 미래는 대단히 밝다"라고 덧붙였다.

그러면서 대한민국이 AI 산업을 이끌어가는 주요 국가 중 하나라며 지속적인 협업 의사도 내비쳤다.

최 회장도 엔비디아와의 협업을 공고히하겠다고 강조했다. 최 회장은 "과거엔 엔비디아와 협력이 메모리 반도체 공급 측면에 한정됐다"며 "그러나 지금부터는 SK의 인프라와 기술력을 통해 엔비디아와 (AI 관련) 인프라를 구축해나갈 것"이라고 주장했다.

최 회장은 'AI 팩토리', 'R&D 공유'를 언급하며 "엔비디아와 관계를 디벨롭하고, AI 수요에 더 빨리 대응할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이날 SK하이닉스는 엔비디아와 AI 팩토리 구축을 위한 차세대 메모리 공동 개발 계획을 발표했다. 구체적으로 베라 루빈 AI 슈퍼컴퓨터, 베라 중앙처리장치(CPU), RTX 스파크 PC, 젯슨 토르 로보틱 컴퓨팅 플랫폼용 메모리 등을 공동 개발하겠다고 했다.

SK텔레콤도 엔비디아의 AI 인프라 플랫폼인 DSX를 기반으로 AI 팩토리 구축을 추진하겠다고 밝혔다.
최인규 기자

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