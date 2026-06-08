말레이시아 플랫폼 노동자들, 폭언·폭행에 수난…보호법 무색

배달기사에 뜨거운 국물 투척한 마트 직원 정직

그랩 기사와 말다툼 하던 승객은 아내 폭행

긱 노동자 보호법 시행됐지만 현장 괴리 여전

clip20260608111529 0 말레이시아 페낭주의 한 패밀리마트 매장. 사진은 기사와 무관./홍성아 쿠알라룸푸르 통신원

최근 말레이시아에서 배달기사와 차량호출 서비스 운전기사가 폭언, 폭행 등에 무방비로 노출되는 사례가 이어지면서 플랫폼 노동자 보호의 필요성이 제기되고 있다.6일 더락얏포스트 등 현지 매체에 따르면 패밀리마트 말레이시아는 이날 성명을 통해 배달기사에게 뜨거운 어묵 국물을 끼얹은 직원에게 정직 처분을 내렸다며 해당 직원의 행동에 관해 사과했다.또 피해를 입은 배달기사의 상태를 확인하고 필요한 지원을 제공했으며 당국 조사에 협조하며 자체 조사를 진행 중이라고 설명했다.문제의 사건은 지난달 28일 셀랑고르주 코타 다만사라의 한 패밀리마트 매장을 촬영한 것으로 보이는 약 23초 분량의 동영상이 온라인으로 유포되면서 알려졌다. 해당 영상에는 한 여성 직원이 계산대 너머로 배달기사에게 뜨거운 어묵 국물을 끼얹는 장면이 담겼다.논란이 확산되자 한 네티즌은 소셜미디어를 통해 자신이 영상 속 배달기사라고 주장하며 당시 상황을 설명했다. 그는 주문 건과 관련된 문의를 했는데 직원이 무례하게 응대한 뒤 이같이 행동했다고 주장했다.패밀리마트 측은 "고객, 직원, 배달기사, 비즈니스 파트너를 포함한 누구에게도 무례하거나 위험한 행동을 용납하지 않는다"며 엄중하게 조치하겠다고 약속했다.비슷한 시기 차량 호출 서비스 그랩 소속의 한 운전기사가 승객과의 갈등이 있었다며 정황이 담긴 블랙박스 영상을 온라인상에 게재했다.지난 28일 공개된 해당 영상에서 운전기사가 부부인 승객에게 거스름돈을 준비해 달라고 조언한 뒤 언쟁이 벌어졌다. 격분한 남성 승객은 아내에게 욕설을 퍼붓고 폭행을 가했다. 이 장면이 담긴 영상은 조회 수 190만회 이상을 기록했다.이같은 갈등이 이어면서 플랫폼 노동자에 대한 사회적 인식 개선이 필요하다는 지적이 제기된다. 말레이시아의 차량호출 운전기사는 16만명 이상으로 추산된다. 대부분 그랩 플랫폼에서 활동하고 있다.말레이시아는 지난 3월 긱 노동자(플랫폼이나 단기 계약 통해 일하는 노동자)법을 시행해 서면 계약 의무화 등 노동자 보호를 강화했다. 국제노동기구는 이를 세계 최초 수준의 긱 노동자 포괄 입법 사례로 평가했다.