닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

보도자료

마늘수확 기계화 작업땐 10a당 노동력 17명 절감

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002467

글자크기

닫기

세종 정영록 기자

승인 : 2026. 06. 08. 18:17

Advertisements

Advertisements

농진청장, 시범사업 추진현황 점검
영천 마늘 수확 기계화 현장 점검2
이승돈 농촌진흥청장(앞줄 왼쪽 세 번째)이 8일 경북 영천시에서 마늘 수확 기계화 기술 시범사업 추진현황을 점검하고 있다. /농촌진흥청
이승돈 농촌진흥청장은 8일 "농업인 노동 부담을 덜고, 생산비 저감 기술을 꾸준히 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.

이 청장은 이날 경북 영천시에서 농진청이 개발한 마늘 수확 기계화 기술 시범사업 추진현황을 점검하고 이같이 말했다.

농진청에 따르면 현재 마늘 재배에 투입되는 노동력은 10a당 52시간으로 수확작업에만 33시간이 소요된다. 이는 총 작업시간의 63.5% 수준으로 수확은 인력 의존도가 높은 단계에 속한다.

농진청은 지난해부터 마늘 수확 기계화 모형을 개발하고, 작업 효율을 높일 '무멀칭 재배 기술'을 고도화하고 있다. 농가 인구감소와 고령화에 따른 노동력 부족을 해결하는 것이 목적이다.

기존 무멀칭 재배는 수량성 감소와 잡초 관리 문제가 한계로 지적돼 왔다. 농진청이 개발한 기술은 재식 밀도 설정부터 정밀 관수와 시비, 체계적인 잡초 관리까지 전 과정에서 노동력 절감 재배의 완성도를 높이고 있다.

또한 인력 효율을 극대화한 '승용형 마늘 수집기'도 개발, 올해 시범사업으로 보급 중이다. 수집기는 굴취 수확기로 캐낸 마늘을 톤백, 철망 팰릿에 자동으로 담는 기계다. 10a 밭을 작업하는데 0.8시간이 소요되는 것으로 나타났다. 같은 시간 내 동일 면적을 작업하려면 인력이 통상 17명 필요하다.

이 청장은 "실제 농가 의견을 바탕으로 관련 기술을 고도화할 것"이라며 "농업인이 체감하고 현장에서 상용화하는 기술 보급에 최선을 다하겠다"고 했다.
정영록 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

이더리움·솔라나, 폭락장서 하루 새 7% 반등…왜?

이 대통령, 민주당에 쓴소리 “공격수 아닌 바다 돼야…구청장·시장 다르게 찍는 유권자 무섭다”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

LNG로 승부수 띄운 정원주號 대우건설, 제2 나이지리아로 ‘모잠비크’ 낙점

중기부 ‘패러다임 전환’ 시동…후임 장관에 김한규 의원 등 하마평

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

지금 뜨는 뉴스

“16억 체납, 전기·수도 끊길 판”…배곧 아브뉴프랑에 무슨일?

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

손톱에 세로줄이?...절대 무시하면 안되는 몸의 신호

‘P의 거짓’ 이끈 박성준 그룹장, 네오위즈 새 사령탑으로

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV