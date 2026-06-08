경총, 로봇·미래차 규제에 막힌 신산업… “선허용 후규제 전환 시급”

혁신 속도 못 쫓는 법·제도…신기술 상용화 걸림돌
경총 "미래산업 성장 골든타임 확보해야"
8일 경총은 '규제개혁 핫라인'을 통해 건의한 과제 가운데 정부가 수용했거나 수용 절차를 밟고 있는 주요 사례를 공개하며 규제 합리화 필요성을 강조했다.
경총이 공개한 미래 신산업 분야 규제 개선 사례는 양방향 충방전(V2G) 차량 제도 및 인센티브 마련, 공동주택 주차로봇 도입, 4족 보행 로봇 인증 기준 마련, 원격의료 규제 개선 등이다.
이에 관절형 보행 로봇에 적합한 인증 기준 마련을 건의했고, 정부는 규제샌드박스 실증특례를 거쳐 2족·4족 보행 로봇에 대한 운행안전인증 기준 정비를 추진할 계획이다.
주차로봇 역시 기존 법령상 기계식 주차장치로 분류되면서 공동주택 내 설치가 불가능했다. 주차로봇은 운전자 없이 차량을 이동시켜 공간 활용도를 높일 수 있는 기술로 평가받지만 제도적 한계로 확산에 어려움을 겪었다.
정부는 경총 건의를 수용해 주차로봇 안전·관리 기준을 마련하고 일정 요건을 충족할 경우 공동주택 내 설치를 허용하는 방향으로 관련 법령 개정을 추진할 예정이다.
경총은 계통 연계 방식과 방전 요금 체계, 인센티브 마련 등을 건의했으며 정부는 이를 반영해 'V2G 상용화 마스터플랜'을 마련할 계획이다.
반도체 분야에서도 산업 특성을 반영하지 못했던 규제 개선이 추진되고 있다. 반도체 공장 소방관 진입창 규제 합리화, 산업단지 내 반도체 공장 높이 제한 완화, 반도체 공정용 고압가스 기준 마련 등이 대표적이다.
김재현 경총 규제개혁팀장은 "AI, 로봇, 미래차 등 첨단산업은 기술 진보가 법·제도 정비 속도보다 빠르다"며 "상용화 전 단계부터 규제를 과감히 해소하고 '선 허용, 후 규제' 원칙으로 미래산업 성장의 골든타임을 확보해야 한다"고 말했다.