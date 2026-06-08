닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

LS일렉트릭, 북미 이어 중동 전력시장 공략…두바이공인시험소 자격 획득

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002595

글자크기

닫기

이서연 기자

승인 : 2026. 06. 08. 18:02

Advertisements

Advertisements

현지 수출 인증기간 절반 단축으로 입찰 경쟁력 강화
AI·전후 복구 수요 겨냥 중동 사업 확대
(사진2) 지난 2023년 LS일렉트릭 관계자들이 전력시험기술원에 단락발전기를 추가 설치하고 있는 모습
지난 2023년 LS일렉트릭 관계자들이 전력시험기술원에 단락발전기를 추가 설치하고 있는 모습./LS일렉트릭
LS일렉트릭이 중동 최대 전력기관인 두바이 전력청의 공인시험소 자격을 획득하며 걸프협력회의 국가 전력망 프로젝트 입찰을 위한 핵심 교두보를 마련했다. 이번 인증은 북미 지역의 인공지능 데이터센터와 전력망 투자 호황에 이어 사우디아라비아와 아랍에미리트를 중심으로 확대되는 중동 전력 인프라 시장까지 선점하겠다는 전략으로 풀이된다.

8일 LS일렉트릭은 전력시험기술원이 최근 아랍에미리트 두바이 전력청 공인 인정시험소 자격을 획득했다고 밝혔다. 두바이 전력청은 아랍에미리트뿐만 아니라 사우디아라비아, 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 오만 등 걸프협력회의 국가 전력시장에서 사실상 표준 규격을 제시하며 막강한 영향력을 행사하는 기관이다.

이번 인증으로 LS일렉트릭은 중동 수출에 필요한 전력기기 시험과 인증 절차를 청주사업장 내 전력시험기술원에서 직접 수행할 수 있게 됐다. 기존에는 해외 지정 기관을 거쳐야 했으나 앞으로는 자체 시험 성적서를 활용할 수 있어 인증 기간이 절반 이상 단축된다. 국제전기기술위원회 규격 외에 주요 전력청들이 종합시험성적서와 지정 시험기관 인증을 별도로 요구하는 중동 시장의 특성상 이번 자격 획득은 입찰 대응 속도를 높여 수주 경쟁력을 극대화할 것으로 전망된다.

중동은 글로벌 전력 인프라 수요를 견인하는 핵심 시장 중 하나다. 특히 미국과 이란의 전쟁 종전 이후 대규모 전후 복구 사업이 가시화되면서 전력 인프라 확충 수요가 폭발적으로 늘어날 것으로 관측된다. 국제에너지기구(IEA)는 핵심 에너지 시설 40곳 이상이 손상되면서 역사상 최대 규모의 공급 차질이 발생했다고 평가했다. 노르웨이의 에너지 데이터 분석회사 리스타드에너지는 복구 비용이 250억 달러를 넘을 것으로 추산했다.

LS일렉트릭은 "중동은 미국, 유럽, 아시아와 함께 글로벌 전력 인프라 수요를 이끄는 4대 핵심 시장"이라며 "특히 미국과 이란의 전쟁 종전 이후 대규모 전후 복구 사업이 본격화되면 폭발적인 전력 인프라 확충이 예상된다"고 설명했다.

다만 이번 인증 성과는 당장의 수주실적보다 중장기 성장 동력을 확보했다는 점에서 의미가 크다. 초고압 변압기와 차단기 같은 대형 전력기기는 수주부터 실제 제품 인도 및 매출 인식까지 보통 1년에서 3년 이상의 시차가 발생하기 때문이다. 이번에 확보한 공인시험소 자격은 향후 전개될 중동 프로젝트 입찰에서 타사 대비 유의미한 시간적 우위를 점하는 중장기 동력으로 작용할 전망이다.

앞서 채대석 LS일렉트릭 대표는 미국에서의 성공 사례와 경험을 바탕으로 미국, 유럽, 중동을 잇는 전력 트라이앵글 구축을 중장기 목표로 제시한 바 있다. 유럽에 생산 거점을 마련해 역내 보호무역주의 장벽을 우회하고 물류 비용과 납기를 단축한다는 구상이다.

LS일렉트릭 관계자는 "세계적 수준의 시험 역량이 중동에서도 공식 인정받은 만큼 글로벌 시장에서 검증된 기술력과 현지화 전략을 바탕으로 중동 전력 인프라 사업 수주를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
이서연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

이더리움·솔라나, 폭락장서 하루 새 7% 반등…왜?

LNG로 승부수 띄운 정원주號 대우건설, 제2 나이지리아로 ‘모잠비크’ 낙점

이 대통령, 민주당에 쓴소리 “공격수 아닌 바다 돼야…구청장·시장 다르게 찍는 유권자 무섭다”

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

중기부 ‘패러다임 전환’ 시동…후임 장관에 김한규 의원 등 하마평

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

지금 뜨는 뉴스

“16억 체납, 전기·수도 끊길 판”…배곧 아브뉴프랑에 무슨일?

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

손톱에 세로줄이?...절대 무시하면 안되는 몸의 신호

‘P의 거짓’ 이끈 박성준 그룹장, 네오위즈 새 사령탑으로

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV