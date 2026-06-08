닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

경제6단체, 한성숙 총리 지명에 환영 뜻…“민간 성장동력 뒷받침 기대”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260608010002598

글자크기

닫기

남현수 기자

승인 : 2026. 06. 08. 15:55

Advertisements

Advertisements

"기업 경영 경험 갖춘 경제 리더…시장 언어 아는 총리 후보"
"AI 전환·통상 변화 대응 적임자…규제혁신 앞장서야"
한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비단 첫 ...<YONHAP NO-3113>
한성숙 국무총리 후보자가 8일 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실에서 준비단 첫 회의를 하고 있다./연합
경제계가 한성숙 국무총리 후보자 지명을 환영하며 기업과의 소통을 바탕으로 규제 혁신과 투자 활성화에 나서줄 것을 기대했다.

8일 대한상공회의소와 한국경제인협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국경영자총협회, 한국중견기업연합회 등 경제6단체는 공동성명을 내고 "이재명 대통령이 한성숙 중소벤처기업부 장관을 신임 국무총리 후보자로 지명한 것을 환영한다"며 "기업 경영의 최일선을 직접 이끌어 온 기업인 출신 총리 후보라는 점에서 이번 지명을 뜻깊게 받아들인다"고 밝혔다.

경제계는 한 후보자에 대해 국내 정보기술(IT) 산업 1세대 전문가이자 네이버 창사 이후 첫 여성 대표이사를 역임하며 디지털 경제 성장에 기여한 인물이라고 평가했다.

경제6단체는 "한국인터넷기업협회 회장과 현 정부 초대 중소벤처기업부 장관을 거치며 민간 경영과 정책 현장을 두루 경험한 보기 드문 경제 리더"라며 "기업의 고민과 시장의 언어를 누구보다 잘 아는 후보자인 만큼 그 경험이 균형 잡힌 정책 수립과 운영으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

경제계는 인공지능(AI) 대전환과 글로벌 공급망 재편, 통상환경 변화 등 대내외 불확실성이 커지는 상황에서 한 후보자가 혁신과 성장을 이끌 적임자라고 강조했다.

이들은 "우리 경제는 AI 대전환과 글로벌 공급망 재편, 저출산·고령화 부담 속에서 새로운 성장동력을 찾아야 하는 중요한 길목에 서 있다"며 "한 후보자는 산업 현장의 변화를 누구보다 잘 이해하고 중소기업과 소상공인의 디지털·AI 전환을 직접 추진해 온 만큼 혁신과 성장을 함께 이끌어낼 적임자"라고 밝혔다.

아울러 경제계는 새 정부가 규제 혁신과 기업환경 개선에 속도를 내야 한다고 주문했다.

경제6단체는 "새 총리 후보자가 기업과의 소통을 바탕으로 규제 혁신과 기업하기 좋은 환경 조성에 앞장서 기업의 투자와 일자리 창출이 활발히 이뤄지는 토대를 마련해 주기를 기대한다"며 "그 성과가 국민 모두의 성장으로 이어질 수 있도록 경제계도 책임 있는 동반자로서 최선을 다해 협력하겠다"고 밝혔다.
남현수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이더리움·솔라나, 폭락장서 하루 새 7% 반등…왜?

트럼프, 이스라엘에 미사일 발사 이란에 “멈추고 협상 복귀” 촉구...“종전 MOU, 8∼10일 타결 가능성”

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

‘솔로지옥5’ 박희선 “의혹은 명백한 허위사실”…‘하시4’ 김지민도 공개 사과

이 대통령, 민주당에 쓴소리 “공격수 아닌 바다 돼야…구청장·시장 다르게 찍는 유권자 무섭다”

천안 오룡지구 리츠사업, 774억 공공시설 ‘깜깜이 이전’ 우려

젠슨 황 “LG와 협력 놀랍게 발전”…구광모 “미래 협력 추가 논의”

지금 뜨는 뉴스

英 200년 전통 도자기 ‘덴비’ 파산…경영난에 생산 종료

손톱에 세로줄이?...절대 무시하면 안되는 몸의 신호

‘P의 거짓’ 이끈 박성준 그룹장, 네오위즈 새 사령탑으로

[시승기] 실용성 챙기고 운전재미 더했다… 균형감 돋보이는 SUV

회식 줄고 일찍 귀가…서울 지하철 심야 승객 24% 줄었다