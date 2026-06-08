경북도, 버려지던 참다랑어 ‘동해안 수출산업’으로 키운다

경북도, 참다랑어 민관협력 유통체계 구축 업무협약 체결

어획에서 유통·가공·수출까지 연계한 어업인 소득 향상

③동해안_참다랑어_고품질_유통체계_구축을_위한_MOU체결1 0 경북도는 동해안 참다랑어 고품질 유통체계 구축을 위한 MOU체결한 뒤 기념 촬영하고 있다. / 경북도.

경북도가 동해안에서 어획량이 늘고 있는 참다랑어를 고부가가치 수출산업으로 육성하기 위해 민관 협력 유통체계를 구축한다.경북도는 8일 영덕군 강구읍 소재 참다랑어 전문 유통기업 에스앤비인터내셔널 제2공장에서 강구수협, 강구정치망협회, 에스앤비인터내셔널과 '참다랑어 민관 협력 유통체계 구축' 업무협약을 체결했다.이번 협약은 동해안 참다랑어 어획량 증가에 대응해 생산부터 가공, 유통, 수출까지 연계하는 체계를 구축하고 산업의 고부가가치화를 추진하기 위해 마련됐다.협약에 참여한 기관들은 참다랑어가 일시에 대량 어획될 경우 신속한 수매에 나서고, 선상 전처리와 저온 위판, 초저온 냉동을 통해 품질 유지 체계를 구축하기로 했다. 또 국내외 판로 확대와 산업 경쟁력 강화에도 협력할 계획이다.에스앤비인터내셔널은 국내 참다랑어 전문 수출기업으로 초저온 냉동·보관시설과 국내외 유통망을 기반으로 동해안 참다랑어의 안정적인 유통과 해외시장 개척을 지원한다.이번 협약은 지난해 발생한 참다랑어 폐기 사태를 계기로 추진됐다.지난해 7월 영덕 강구 연안 정치망에서는 경북도에 배정된 참다랑어 쿼터 150t을 초과한 181t, 약 1400마리가 한꺼번에 잡혔다. 그러나 유통 인프라 부족으로 상당 물량이 제때 판매되지 못해 폐기되는 일이 발생했다.도는 이 같은 문제를 해소하기 위해 해양수산부와 협의해 올해 참다랑어 쿼터를 350t으로 늘렸다. 아울러 쿼터 배정 방식을 실시간 탄력 운영 체계로 개선해 대량 어획 상황에도 신속하게 대응할 수 있는 기반을 마련했다.수산업계는 참다랑어가 높은 부가가치를 지닌 어종인 만큼 안정적인 유통체계가 구축되면 어업인 소득 증대와 지역 수산업 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.양금희 도 경제부지사는 "이번 협약은 전국 최초의 민관 상생 협력 모델"이라며 "184억원 규모의 강구수협 위판장 현대화 사업과 연계해 고품질 유통 기반을 구축하고 동해안 참다랑어의 브랜드 가치를 높여 지역 수산업의 새로운 성장동력으로 육성하겠다"고 말했다.