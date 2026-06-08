靑, 4부 요인과 선관위 사태 후속 논의…선거관리 대개혁 본격화

발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-4678> 0 이재명 대통령이 8일 청와대에서 진행된 4부 요인과의 회동에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 8일 국가 4부 요인과 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 논의하고 선거관리 대개혁 방안을 마련하기로 했다. 참석자들은 이번 사안에 대한 철저한 진상 규명과 재발 방지책 수립이 신속히 이뤄져야 한다는 데 뜻을 모았다.이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 4부 요인 회동 관련 브리핑에서 이같이 밝혔다.이 수석은 "참석자들은 이번 사안에 대한 철저한 진상 규명과 재발 방지책 수립이 신속히 이뤄져야 한다는 데 뜻을 같이했다"고 말했다.이어 "수사나 국정조사 결과에 따라 관계자들에게는 행정적·법적 책임을 엄중하게 물어야 한다"며 "국민의 신뢰를 회복할 수 있는 수준으로 선거관리 대개혁 방안을 마련하기로 했다"고 했다.이 대통령은 참정권 침해와 선거관리 부실을 규탄한 청년들에게 감사의 뜻을 전하기도 했다.이 수석은 "대통령은 참정권 침해에 따른 국민의 우려와 비판을 무겁게 받아들이며, 이번 헌정질서 위기 극복을 위해 4부 요인들이 각자 책임 있는 역할을 다해달라고 당부했다"고 전했다.각 헌법기관도 역할을 분담하기로 했다. 조정식 국회의장은 "여야가 힘을 합쳐 신속하고 엄정하게 국정조사를 진행하겠다"고 밝혔다.조희대 대법원장은 국회가 제도 개선안을 마련하면 사법부도 적극 협조하겠다는 뜻을 전했다. 김상환 헌법재판소장은 선거 관리와 절차 등에 대한 촘촘한 입법이 필요해 보인다고 강조했다.김민석 국무총리는 현장의 목소리를 경청해야 한다고 밝혔다. 또 무엇보다 관련 절차와 후속 조치가 신속하게 진행돼야 한다는 점을 언급했다.