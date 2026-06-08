이억원 “스튜어드십 코드 개정 통한 자본시장 근본적 체질 개선 기대”

국내 상장주식 외 채권, 부동산, 해외자산 등 적용자산군 확대

체계적 이행점검 및 투명한 결과 공개로 내실화 기대

D 0 이억원 금융위원장이 8일 오후 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 개최한 '자본시장의 발전을 위한 한국 스튜어드십 코드 개정 공청회'에서 축사를 하고 있다/금융위원회

이억원 금융위원장은 "기업가치 제고를 위해선 자본시장의 근본적 체질 개선이 필요하다"면서 "스튜어드십 코드 개정을 통한 기관투자자의 책임 있는 투자가 시장의 신뢰로 이어질 수 있을 것"이라고 강조했다.이 위원장은 8일 오후 한국거래소에서 열린 '한국 스튜어드십 코드 개정 공청회'에서 "스튜어드십 코드는 자본시장 내에서 기업가치 제고를 위해 중요한 파트너인 기관투자자의 책임 있는 역할을 뒷받침하는 핵심적인 원칙이다"며 "현재 스튜어드십 코드 개정은 적용 자산군 확대, ESG 요소의 고려, 협력적 주주활동, 이행점검 체계 마련 등 보다 내실화하는 방향으로 진행되고 있다"고 밝혔다.지난 2016년 도입된 스튜어드십 코드는 기관투자자가 기업의 의사결정에 참여하도록 하는 준칙으로서, 국민연금 등 기관투자가의 책임 있는 투자를 이끌어내도록 도입됐다. 도입 이후 10년이 지난 현재 4대 연기금, 141개 운용사 등을 포함한 257개 기관투자자가 참여하고 있다.이번 개정안은 스튜어드십 코드의 적용자산군을 기존의 국내 상장주식에서 채권, 부동산, 인프라, 비상장주식, 해외자산 등으로 범위를 확대하는 내용을 골자로 하고 있다. 또한 ESG 요소 및 지속가능성을 스튜어드십 코드에 담아 향후 기관투자자들이 ESG 요소 및 지속가능성을 고려해 주주활동을 수행토록 할 방침이다.이 위원장은 "개별 기업을 보면 아직 PBR(주가순자산비율)이 1에도 못 미치는 상장사가 50%가 넘는 등 기업가치 제고를 위한 '핀셋 처방'이 필요한 때"라면서 "기관투자자는 기업의 사업모델과 재무상황, 지배구조 등을 점검하고 대화와 주주권 행사를 통해 기업의 변화를 이끌어내야 한다"고 강조했다.그간 스튜어드십코드 가입기관이 크게 늘었음에도 구체적 이행 내용을 확인하기 어렵다는 지적에 대해선 이행 여부에 대해 체계적으로 점검하고 점검 결과에 대해 투명하게 공개하겠다는 입장이다.이 위원장은 "이번 개정은 이행 점검 체계를 마련한다는 점에서 의미가 있다"면서 "체계적인 이행점검과 투명한 결과 공개로 기관투자자의 스튜어드십코드 활동이 더욱 내실화되고 시장의 신뢰로 이어질 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.